Los Portales

Que los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador se subieron ya al tren rumbo al 2024 para apoyar a sus corcholatas favoritas. Pío López Obrador exhortó a la ciudadanía a respaldar al canciller Marcelo Ebrard como el encargado de dar continuidad a la llamada Cuarta Transformación; en tanto, José Ramiro, se decantó por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



***



Según fuentes confiables, las Partes del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá tienen programada la realización de la segunda reunión del Consejo Laboral los días 28 y 29 de junio de 2023. Esta reunión será de suma importancia, ya que abordará asuntos relacionados con la implementación del capítulo laboral del T-MEC.



***



El evento comprenderá una sesión cerrada entre gobiernos, la cual se llevará a cabo en persona en la Ciudad de México. Además, se ha anunciado que habrá una sesión virtual pública en la que se discutirá la implementación de dicho capítulo. En este sentido, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) están extendiendo una invitación a la ciudadanía para que participen enviando sus comentarios y preguntas de manera anticipada a esta sesión virtual.



***



Hablando de temas que tienen que ver con el extranjero, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Moisés Poblanno Silva, emitió un acuerdo en el que se informa sobre el cierre de la Oficina de Pasaportes ubicada en la demarcación territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y también en la Gustavo A. Madero.



***



Este cierre se llevará a cabo a partir del 31 de mayo de 2023 (ya es un hecho). En consecuencia, todos los trámites y correspondencia relacionados con la Oficina de Pasaportes de estas demarcaciones deberán dirigirse a la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demarcación territorial Iztacalco. Asimismo, se establece que una vez que entre en funciones la Oficina de Pasaportes Zona Norte, los trámites deberán realizarse en dicho lugar, cuyo domicilio será indicado en un acuerdo posterior.



***



Si usted está molesto porque le cerraron las oficinas de pasaportes cercanas a su domicilio, se molestará más cuando lea el argumento: “Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el apartado denominado “Política y Gobierno”, establece como uno de los objetivos centrales de la Cuarta Transformación erradicar la corrupción del sector público, toda vez que es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Las prácticas corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país”.



***



En octubre de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) presentó CBP One, una aplicación móvil y portal que permite a los usuarios interactuar con la CBP. A lo largo del tiempo esta herramienta ha evolucionado y brinda distintas funciones según el tipo de usuario, ya sea transportista o viajero internacional.



***



Sin embargo, en enero de 2023, la Administración Biden anunció una nueva función de CBP One que ha generado controversia. Ahora, los individuos indocumentados tienen la posibilidad de programar citas con funcionarios de inmigración antes de llegar a ciertos puertos de entrada en la frontera suroeste. Esta medida ha sido defendida por la CBP argumentando que el suministro previo de información biográfica y biométrica reduce los tiempos de procesamiento y aumenta la capacidad. No obstante, la implementación de esta nueva función ha generado interrogantes y ha despertado el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Y eso está en discusión en este momento, cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina. Hablamos, claro, de Estados Unidos.



Cuentan que el diputado panista Enrique Vargas del Villar fue uno de los que metió el acelerador para apoyar en el cierre de la campaña de la candidata aliancista en el Estado de México. Nos confirman que el también exalcalde de Huixquilucan está

trabajando con sus estructuras a todo vapor para que su partido logre el cometido de aportar a la alianza “Va por México”, que postuló a Alejandra del Moral como abanderada, por lo menos un millón de votos el próximo domingo.