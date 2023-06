Los Portales

En este sentido, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si se imponen sanciones por delitos electorales. Además, se ha tomado nota de la publicación de encuestas y conteos rápidos que no fueron realizados por la autoridad, lo cual estaba prohibido, y se evaluará la posibilidad de aplicar un apercibimiento.



***



Durante la jornada electoral del domingo, no faltaron las detenciones de personas involucradas en delitos electorales, como la compra y coacción del voto. Sin embargo, lo sorprendente es que entre los presuntos delincuentes se encontraban funcionarios públicos.



***



Entre los arrestados se encuentran el exalcalde de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez, y el alcalde de Chucándiro, municipio michoacano, Iván Guadalupe López, ambos pertenecientes a Morena. Además, algunos servidores públicos del gobierno del estado de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, también fueron detenidos en relación con estos delitos.



***



Lo dijo The Economist este fin de semana: Los votantes en el Estado de México, ubicado en el centro del país y que rodea la capital, probablemente darán un triunfo al partido gobernante de México cuando elijan a un gobernador el domingo. Delfina Gómez, del partido Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabeza cómodamente las encuestas por delante de su rival. El resultado en la entidad federativa más poblada del país se interpretará como un indicador temprano de lo que podría suceder en las elecciones presidenciales de 2024. Otra leal al partido y mujer, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la Ciudad de México, es la favorita para suceder a López Obrador.



***



Los expertos de la respetada publicación advierten que el resultado de la votación del domingo también será indicativo de la capacidad de Morena para mantener un control sólido sobre el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018 y no puede presentarse nuevamente, ha perdido apoyo entre la clase media debido a su manejo cuestionable de la democracia en México, explica. En las elecciones intermedias de 2021, la alianza de Morena perdió su mayoría absoluta en el Congreso. Como resultado, el próximo presidente podría enfrentarse a un Congreso menos dispuesto a cooperar en su gobierno.



***



Grupo México, de Don Germán Larrea, confirmó el cierre de su participación en la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya. Esta decisión se produce en respuesta a la imposibilidad técnica de completar el proyecto en el plazo de 11 meses establecido por Fonatur y entregarlo en julio de 2023, a pesar de que otros consorcios afirmaban poder cumplir con esa fecha límite. Posteriormente, el Gobierno Federal declaró la obra como de seguridad nacional y decidió dar por terminado el contrato de manera anticipada.



***



Este lunes, todas las miradas se dirigen hacia Apple y su CEO, Tim Cook, ya que se llevará a cabo el esperado encuentro con desarrolladores conocido como WWDC. Aunque se espera con ansias el anuncio de nuevos dispositivos como teléfonos o computadoras, los expertos anticipan que Apple también presentará avances significativos en el campo de la realidad virtual.



***



Se comenta que se dará a conocer un nuevo producto llamado Apple Reality Pro, unos lentes especiales que prometen revolucionar la experiencia de realidad virtual. Además, se genera gran expectativa en torno a los planes de Apple para competir en el ámbito de la inteligencia artificial, ya que se espera que la compañía presente novedades en esta área. Sin duda, este evento promete revelar emocionantes avances tecnológicos que captarán la atención de los entusiastas de la marca, sin embargo, los encargados de las relaciones públicas en México siguen sin hacer su trabajo con los medios, pues dicen los enterados ya están tranquilos con la cobertura que los influencers a sueldo les hacen sin meterlos en problemas.



En el Instituto Nacional Electoral, encabezado por GUADALUPE TADDEI, se ha prestado especial atención a las posibles actividades ilícitas llevadas a cabo por algunos partidos políticos durante la jornada electoral, como es el caso del PVEM.