Los Portales

Durante una conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró que el domingo en la próxima reunión del Consejo Nacional de Morena se discutirán y aprobarán los términos de la convocatoria para el proceso interno de selección del candidato o candidata presidencial del partido. Destacó que se buscará la pluralidad y se escucharán todas las aportaciones.



***



“Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo, al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se diga, se define cual es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando mi posicionamiento frente al domingo, creo que eso es muy importante”, dijo ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron si deja su cargo como Marcelo Ebrard. “El domingo va a haber noticias para todos. Vamos a esperar lo que nos digan el domingo, somos respetuosas de nuestro partido. Vamos a esperar”.



***



El senador Ricardo Monreal dijo que todas las corcholatas de Morena renunciarán la semana próxima, pues es un acuerdo al que llegaron el lunes con el Presidente. La semana próxima, una vez que salgan los lineamientos, Monreal se separará de sus cargos de Presidente de la Junta de Coordinación Política, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y Senador de la República. Alejandro Rojas será su suplente.



***



En Veracruz casi o nada impacta el anuncio del aún canciller Marcelo Ebrard Casaubon, quien ya dio a conocer que se va el 12 de Junio de la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar de lleno la candidatura a la Presidencia de México por Morena.



***



Y es que en este terruño tiene pocos seguidores, siendo el más ferviente el neo morenista Fernando Arteaga Aponte, un diputado local que andaba de coordinador estatal, pero realmente son pocos a los que ha convencido de que se sumen al todavía secretario de Relaciones Exteriores.



***



Por ahí encontró eco en sus homólogos de Acayucan, Marco Antonio Martinez Amador y de Papantla, Bonifacio Castillo Delgado. Del lado de los presidentes municipales el que se “enamoró” del proyecto fue el alcalde de Tierra Blanca Alvaro Gómez Flores, quien hasta acompañó a Marcelo Ebrard a un acto celebrado hace unas semanas en la ciudad de Tuxtepec que se ubica en el estado de Oaxaca.



***



La Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Anti-Lavado de Dinero, que preside Toshiro León Sauza, firmará un convenio de colaboración con la Coparmex, de José Medina Mora, con el que se pretende combatir la incursión del crimen en el sector empresarial del país.



***



A detalle, las UIPES y UIFS realizarán capacitaciones a la iniciativa privada para que puedan identificar con facilidad a las empresas que tengan actividades irregulares o hayan sido creadas para el blanqueo de activos; asimismo, se abundará en la figura de compliance legal como medio de control organizacional para que las empresas agremiadas en la confederación mejoren sus mecanismos de control de riesgos.



***



La Secretaría de la Función Pública emitió una circular en la cual se informa a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales y municipales de la Ciudad de México, que se les prohíbe aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Ingeniería, Construcciones y Edificaciones Famsu, S.A. de C.V. y su representante legal, Claudia Angélica Rangel Ángeles.



***



Esta restricción se aplica incluso si Rangel Ángeles pretende representar a otras empresas. La medida surge como consecuencia de un procedimiento administrativo de sanción en el que se impuso a la empresa y a su representante una multa de 834 mil pesos y una inhabilitación de un año para realizar contratos con entidades gubernamentales cuando se utilicen recursos públicos en adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados con actividades de carácter público.



Dicen los que saben que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene en la mira a Claudio X. González y comenzará a contar parte de lo que saben de este personaje al interior de Palacio, pues quieren de una vez por todas acabar con la ofensiva que ha lanzado el hijo del empresario del mismo nombre. “Si fuese realmente empresario y estuviese a cargo de una empresa —porque no es

empresario, es traficante de influencia y ahora aprendiz de político— si fuese gerente de una empresa ya lo hubiesen corrido, porque, imagínense, es el jefe de todo el bloque conservador y no ganan”, lanzó el mandatario ayer.