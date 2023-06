Los Portales

Dicen los que saben que los amigos de Gastón Azcárraga le dijeron que se cuide, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo tiene muy presente en la memoria. Ayer, por ejemplo, recordó que Vicente Fox le entregó Mexicana de Aviación porque le ayudó en su elección. “Entonces, quiebran la empresa, le permiten quebrarla. Es el caso de empresa quebradas a empresarios ricos, que quiebran la empresa, pero ellos ya fueron rescatados o no tienen ningún problema”, dijo López Obrador. Y algunos le comentaron que desde que se fue, vive en Nueva York y nadie lo ha buscado para que rinda cuentas.



Con el proceso interno de Morena para designar a su candidato presidencial a la vuelta de la esquina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de dedicar unas palabras durante su mañanera de ayer a las principales corcholatas, sin embargo, el mensaje que designó para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó entre los demás.



“Adán Augusto es mi hermano, Adán Augusto López Hernández, mi hermano, porque nos conocemos, conozco a toda su familia. Su papá, ya lo he dicho aquí, era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en la oposición. Ya ven que hacían un fraude y había que llevar a un notario, ¿no?, para que diera fe y levantara un acta; que tampoco servía de mucho, no le hacían caso. Pero, bueno, el único con notario en Tabasco que iba a levantar el acta era el papá de Adán”, dijo el mandatario, y en la Secretaría de Gobernación se encendieron las alertas. ¿El domingo o el lunes dejará el cargo?



También en el equipo de Ricardo Monreal se emocionaron mucho con las palabras del Presidente. “En el caso de Ricardo, aunque es un poder independiente, autónomo, sí pertenecemos al mismo movimiento, estamos luchando por la transformación. Y fue muy importante el que cuando se podía, que no se habían cerrado los opositores, logramos reformas a la Constitución, importantísimas, que ya me puedo sentir satisfecho; faltan algunas, pero las fundamentales ya están ahí”.



Al que poco tiempo le dedicó fue a Marcelo Ebrard, aunque es el primero que se lanza directamente a conquistar su bendición. “Ah, bueno, regreso a Marcelo Ebrard. Todo esto, ahí estaba ayer Marcelo, pero otras cosas, sí, nos tocó con el presidente Trump un episodio difícil cuando lo de la amenaza de ponernos aranceles y el que encabezó esa negociación fue Marcelo Ebrard. Entonces, muy bueno, político, diplomático”. Y nada más.



El Presidente lanzó directo: “Ya inició el proceso”. E invitó directamente a Don Miguel Reyes Razo, periodista de la Organización Editorial Mexicana y maestro de varias generaciones en México, a confirmar que se acabó el dedazo. “Miguel Reyes Razo nos podría hablar de eso mucho, no porque él haya participado, sino porque él es un gran periodista y observó cómo era ese procedimiento. El tapado, el destape. Lo que decía el finado Fidel Velázquez: ‘El que se mueve no sale en la foto’, y ahí los tenían a todos y no se podían mover. Y eran tapados y de repente un día ya el Presidente decidía, iba don Fidel o de otro sector de ese partido a ver al secretario a manifestarle su apoyo”. Lean en estas páginas la columna de Miguel Reyes Razo, tal vez ahí nos confirme si ya ve una diferencia en el proceso de López Obrador.



Mientras The World Justice Project determinó que Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel nacional en Estado de Derecho, la entidad gobernada por Diego Sinhue también está viviendo un problema de inseguridad y consumo de drogas. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2023, el estado registró 511 homicidios dolosos, cifra que coloca al territorio en el primer lugar en este tipo de crimen a nivel nacional; además, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será “muy difícil” traer paz a Guanajuato por la presencia del narcomenudeo, pues incluso se cree desde Palacio Nacional que el consumo de fentanilo en dicho estado está alcanzando niveles alarmantes.