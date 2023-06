Los Portales

Qué casualidad que la mayoría de los gobernadores morenistas salieron a respaldar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante todo el fin de semana y unas horas antes del Consejo Nacional extraordinario de Morena de este domingo.



***



Como si la línea hubiera venido desde Palacio Nacional, el tamaulipeco Américo Villarreal, la quintanarroense Mara Lezama, el oaxaqueño Salomón Jara, la guerrerense Evelyn Salgado y la campechana Layda Sansores publicaron fotografías con la mandataria capitalina como muestra de respaldo; esto antes de que, a partir de este lunes, estén obligados a mantenerse al margen del proceso para la selección del candidato presidencial.



***



Aunque eso probablemente provocó que ayer en el cónclave morenista se presentara un problema con Sheimbaum que la hizo lucir incómoda. Resulta que al llegar al hotel en donde se dieron cita, decenas de personas le gritaban “piso parejo”, por lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México apretó su rostro y quiso darles respuesta, pero no pudo ante la insistencia del grito popular que alguna de las corcholatas enemigas organizó.



***



El que cerró con broche de oro fue Adán Augusto López, secretario de Gobernación, pues de cara a lo que será el inicio de su campaña como aspirante a la candidatura presidencial por Morena, el fin de semana estuvo de visita en Chiapas, Puebla, Michoacán y Nayarit, en donde la gente y la militancia del partido guinda le dio un gran recibimiento y muestras de apoyo en sus aspiraciones políticas.



***



Y resultan interesantes los movimientos que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dos de sus críticos más fuertes en esta campaña rumbo al 2024 lucieron bien descafeinados este fin de semana de entrevistas previas a la reunión de los de Morena. Nos referimos a personajes como John Ackerman y Gerardo Fernández Noroña o el tal Gibrán, quienes lucieron bien amaestrados ante el proceso.



***



Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció ayer al inicio del cónclave de Morena que solicitará licencia el 16 de junio, y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dejó en el aire la fecha para separarse de su cargo. Pero lo cierto es que el proceso está más que iniciado, mientras que la oposición no luce fuerte ante el poder de los de Morena, quienes están cerca de la gente, tienen el poder, tienen las propuestas y tienen la agenda para competir en la mano de su líder.



***



"Estamos muy contentos. Habrá una boleta, que es lo que pedimos. Separación del cargo. Y ahora vamos a estar en un suelo más parejo y ahora sí hay una competencia real. Y pues, estamos muy contentos", dijo ayer Marcelo Ebrard. Y fue el sentir de todos los candidatos del Movimiento Regeneración Nacional. Con decirles que hasta Mario Delgado, dicen los que saben, pronto definirá si se lanza por la Ciudad de México.



***



En la UNAM, de Enrique Graue, no gustó para nada la noticia de que la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel, logró una sentencia judicial que determina su autoría en la tesis de licenciatura y, en consecuencia, las acusaciones de presunto plagio quedan desestimadas. Con la resolución de la juez Noveno Civil, María Magdalena Malpica, la togada parece haber ganado un round más al rector Enrique Graue; quien, próximo a dejar su encargo, parece que se irá con el amargo sabor de la derrota.