Ya se supo que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está llevando a cabo una investigación para determinar quién filtró el video en el que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reclama al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo. Mario Delgado Carrillo informó sobre la investigación y destacó la importancia de mantener la unidad dentro del partido, a pesar de las discusiones y desencuentros inevitables.



Dicen que el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional luego del reclamo público de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Que lo regañaron por el video que se ha difundido ampliamente en redes sociales, muestra a Sheinbaum expresando su cansancio por los gritos y reprochando a Durazo por permitirlo.



“Sí es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Entonces, no hay más comentarios más que decirles que es un proceso normal, pero, finalmente prevalece la madurez de los aspirantes para ir en unidad”, enfatizó Mario Delgado, al tiempo de recordar que los teléfonos estaban prohibidos en la reunión.



Y mientras Sheinbaum se despedía ayer con gran pompa y circunstancia en su evento del adiós en el Monumento a la Revolución, los ciudadanos de la Ciudad de México que no fueron acarreados pudieron disfrutar de un agradable caos vial en el centro de la ciudad.



¡Nada como el tráfico paralizado y las calles cerradas para animar a los ciudadanos y hacerles apreciar la gestión de su querida jefa de Gobierno! Sin duda, es reconfortante ver cómo la campaña política puede traer tanta alegría y comodidad a los habitantes de la capital. ¡Gracias, Sheinbaum, por hacer de la experiencia de transitar por la ciudad algo tan inolvidable!



Mientras eso pasaba a ras de suelo, los usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México disfrutaban de un apacible viaje, se deleitaban con el encantador avance lento de los trenes. ¡Nada como pasar más tiempo del esperado dentro de los vagones, contemplando las maravillas de las estaciones sin llegar a su destino!



Además, los afortunados pasajeros tienen el privilegio de experimentar el cálido ambiente tropical dentro de los vagones, donde los ventiladores parecen haberse tomado unas vacaciones. ¡Qué suerte tienen los usuarios de la Línea 3 al disfrutar de un servicio de transporte tan eficiente y cómodo! Sin duda, esta experiencia inigualable quedará grabada en sus memorias. No dude que pronto le compongan una porra a Sheinbaum, como las que le lanzaban a Mancera, en hora pico desde el Metro Pantitlán o Auditorio.



La conmemoración del Día Global del Viento fue un recordatorio de que México se está quedando atrás en sus acciones para la generación de energías limpias, ya que la administración cuartotransformista ha dejado en el olvido los avances en materia de energía eólica logrados en años anteriores.



Para finales del 2018, el país era reconocido internacionalmente por sus políticas promotoras de dicha energía, pues se implementaron acciones que se tradujeron en una producción de 4 mil 935 MW; no obstante, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Control de Energía, entre enero y marzo de este año, este tipo de energía se redujo en un 1.4 por ciento con respecto al 2021 y se está desaprovechando la capacidad de generar hasta 71 mil MW gracias a los recursos naturales.



Comenzó la carrera por la candidatura morenista para la Presidencia y, con ello, dos de las corcholatas mejor posicionadas dieron inicio a sus colaboraciones con personalidades de diferentes rubros para mostrar músculo. Entre quienes han mostrado su apoyo a Marcelo Ebrard, por ejemplo, está el expresidente uruguayo José Mujica. En tanto, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la apoyaron varios exboxeadores como Floyd Money Mayweather, quien por cierto no recordó en su mensaje el nombre completo de la ya casi exmandataria.