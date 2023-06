Los Portales

Sí, todo iba muy bien en el evento que tuvo este fin de semana la ya exjefa de Gobierno al sur de la Ciudad de México, hasta que varios asistentes se dieron cuenta de que no sólo se utilizaron vehículos oficiales para asistir al “encuentro con mujeres de pueblos originarios”, sino que también hubo por ahí personal que forma parte de la administración pública.



¡En este contexto comienza formalmente la carrera presidencial de Morena y la emoción está en el aire! Cuatro de los seis aspirantes han revelado sus destinos para iniciar sus recorridos por el país a partir de este lunes. Algunos han optado por estados gobernados por sus aliados políticos, mientras que otros se aventuran en territorios dominados por otras fuerzas políticas. Pero todos tienen un objetivo en común: obtener la máxima visibilidad y ganar la encuesta.



Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña darán inicio a sus giras en la hermosa Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca. Sheinbaum cuenta con el respaldo de Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, quien no ha escatimado en elogios, resaltando que "es tiempo de mujeres". ¡Claramente, Jara está convencido de que la próxima presidenta de México debe ser una mujer!



Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, dará inicio a su gira en el hermoso Puerto Vallarta, Jalisco. Por la mañana se reunirá con empresarios, luego visitará la Universidad Autónoma de Guadalajara (UDE) y más tarde estará en una plaza pública en la capital jalisciense (cuyo nombre no reveló). ¡Sin duda, una agenda llena de actividades!



La forma en que financiará sus recorridos es un misterio, ya que rechazó los cinco millones de pesos que le ofreció la dirigencia nacional de Morena. ¡Pero eso no es todo! En su lugar, solicitó que ese dinero se done a comunidades vulnerables de Guerrero y Veracruz.



Ricardo Monreal, por su parte, iniciará sus recorridos en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, territorio que conoce muy bien, ya que fue delegado de esa demarcación. A las 16:30 horas, se dará cita en el Monumento a la Madre, a pocas calles de su querido hogar. ¡La nostalgia estará presente! Y no olvide que la alcaldía Cuauhtémoc es gobernada por Sandra Cuevas, aliada del bloque "Va por México", quien ha reconocido su afinidad con el senador morenista en varias ocasiones. ¡Sin duda, una relación política interesante!



Y mientras tanto, el ex canciller Marcelo Ebrard también iniciará sus recorridos este lunes, aunque mantiene en secreto el lugar exacto. En un video publicado el viernes, nos dejó con la intriga de un arranque sorpresivo. ¡Estaremos atentos a sus movimientos!



Finalmente, el senador con licencia Manuel Velasco, del Partido Verde, aún no ha anunciado sus planes, pero se espera que inicie su gira en Chiapas, el estado que gobernó de 2012 a 2018. ¡Allí el Partido Verde cuenta con una estructura sólida y espera hacerse notar!



Pero eso no es todo, amigos. En el Partido Verde, están decididos a respaldar a Sheinbaum a toda costa. ¿Pero qué hay de su propio candidato? ¡Vaya ironía! Dicen los que saben que los pevemistas están jugando a dos bandas, y la participación estratégica de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, en el proceso interno de Morena tiene un objetivo claro: minar a los demás competidores.



¿Y qué recibirá Velasco a cambio? Pues se comenta mucho que una posición privilegiada en el futuro gabinete de Sheinbaum y, por si fuera poco, la posibilidad de evadir cualquier sanción por los escandalosos presuntos desvíos millonarios en su gobierno chiapaneco. ¡Esto es digno de una telenovela política! El ambiente se caldea, las intrigas se multiplican y el poder se mueve entre sombras. ¿Qué nos deparará el siguiente capítulo de esta historia electoral llena de sorpresas? ¡Manténganse al tanto!



¡Escándalo en el evento de CLAUDIA SHEINBAUM! Todo parecía un encuentro sin sobresaltos, pero los asistentes pronto se percataron de un descarado abuso de poder. ¡Sí, señores! Vehículos oficiales y personal de la administración pública haciendo acto de presencia en un evento electoral. ¿Violación directa a la Ley electoral? ¿Dónde quedó la imparcialidad y la equidad en esta contienda?, preguntan los que piensan mal.