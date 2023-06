Los Portales

Hugo López-Gatell Ramírez, reconocido subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, es un destacado médico especialista en Medicina Interna y con amplios conocimientos en epidemiología. Su trayectoria se ha caracterizado por su experiencia directiva en el gobierno federal y su capacidad para la docencia, la investigación y el manejo de grupos directivos de alto nivel. Tiene buen verbo, dicen en Palacio.



***



Sin embargo, en los últimos tiempos, López-Gatell ha estado enojado y frustrado debido a su deseo de participar como candidato en los próximos comicios para puestos de elección popular. A pesar de su destacado desempeño en el ámbito de la salud pública y su reconocimiento como una figura clave en la gestión de la pandemia de Covid-19 en México (según su propia percepción, porque entre las masas le llaman el Doctor Muerte), desde Palacio Nacional le han negado la oportunidad de incursionar en la arena política.



***



Este revés ha generado sentimientos de frustración en López-Gatell, quien aspiraba a tener un rol activo en la toma de decisiones políticas en el país. Su experiencia y conocimientos en salud pública le brindan una perspectiva única y valiosa para abordar los desafíos que enfrenta México en este ámbito. No obstante, a pesar de la adversidad, López-Gatell sigue enfocado en su labor como subsecretario, dedicado a promover la prevención y el cuidado de la salud de los mexicanos. Su compromiso con la docencia, la investigación y el manejo de grupos directivos continúa siendo una parte fundamental de su carrera profesional. Pero por lo pronto, ya está en la congeladora, en plena ola de calor.



***



¡Quemón! El que le dio la exdiputada Yeidckol Polevnsky al líder morenista Mario Delgado luego de que éste le negara el registro como aspirante a la candidatura presidencial de la 4T. La también exdirigente del partido asegura que Delgado Carrillo le insistió para ser contemplado en la encuesta para la selección del candidato con el que Morena competiría por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 y, en ese momento, aunque las reglas estaban definidas, se hizo lo propio para que fuera integrado a la lista en la que estaban únicamente Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Martí Batres. Por cierto, tras la exclusión de la que fue sujeta, Polevnsky Gurwitz impugnó ya el acuerdo cuartotransformista ante el Tribunal Electoral.



***



Que el interés de la senadora Xóchitl Gálvez por competir para la candidatura presidencial de “Va por México” cayó “de perlas” en el Partido Acción Nacional, pues tendrán el camino libre para el nombramiento del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como su abanderado para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En el PAN veían como una complicación que Gálvez Ruíz quisiera contender por la capital del país pues, según los números del propio partido, es el único perfil que, en una encuesta abierta a la ciudadanía, hubiera superado y por mucho a Taboada Cortina en las preferencias.



Ya mandé al primer ministro de Israel una carta, una segunda carta, para que nos ayuden en la extradición del señor Tomás Zerón, sí, ya envié la carta, es la segunda, porque no puede ser que Israel proteja, bajo ninguna circunstancia, a un torturador; nadie debe de proteger a torturadores en el mundo y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de exterminio. Estoy seguro que la comunidad judía en México nos va a ayudar también, porque no se puede permitir esto”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa.



Los de Israel volvieron a encender sus alertas, pues allá adentro saben que este problema lo desató un grupo de empresarios de la comunidad que quisieron darle un golpe a unos paisanos y les salió todo mal.