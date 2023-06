Los Portales

A pesar de que la realidad electoral apunta a la debacle del priismo, hoy representado por Alejandro Moreno, hay algunos militantes de ese partido que aseguran a quienes los quieren escuchar que tienen amplias posibilidades de ganar la elección presidencial el próximo año.



Según dicen algunos exfuncionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto, que aseguran estar operando de cara al proceso más grande de la historia, en próximos días se podría descarrilar el proyecto sucesorio de López Obrador. Esto luego de que la extitular de Sedatu, Rosario Robles, haga público el destino de algunos fondos relacionados con la llamada “Estafa Maestra”, pues dicen que las cuentas estarían ahora relacionadas con la 4T.



Los que saben nos dicen que hay que poner atención en la relación México-Estados Unidos-China que se conforma. La crisis de los opioides en Estados Unidos cada día genera más preocupación entre las autoridades de aquél país que gobierna Biden. En ese sentido, el Congreso estadounidense ha centrado su atención en abordar el tema del fentanilo ilícito y la implicación de China en esta problemática. Según un informe del Congressional Research Service (CRS), China desempeñó un papel importante como fuente primaria de fentanilo ilícito hacia Estados Unidos durante los primeros años de la epidemia de opioides. Hoy, culpan hasta a México por esta crisis.



Actualmente, el enfoque de la política antidrogas de Estados Unidos se ha desplazado hacia la prevención del ingreso de precursores del fentanilo provenientes de China a través de terceros países, ahí meten a México, así como el combate a los flujos financieros ilícitos relacionados con el fentanilo y vinculados a China. No obstante, la cooperación entre ambos países en cuestiones de control de drogas se ha visto seriamente afectada desde 2020.



La suspensión de la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas por parte de China en 2022 y la falta de acción concreta para controlar precursores adicionales del fentanilo plantean obstáculos significativos en la respuesta a esta crisis. Pero dicen los que saben que esa situación está a punto de cambiar y que México ha jugado un papel muy importante en esta negociación de altos vuelos. Que al menos es lo que se comenta en los pasillos de la embajada que coordina Ken Salazar en México.



En su testimonio ante el Senado en julio de 2022, Kemp Chester, Asesor Principal en la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), declaró que el gobierno de Estados Unidos ha solicitado a la República Popular China que colabore con el gobierno estadounidense en la elaboración de una lista de productos químicos no regulados utilizados para crear precursores químicos “que requieren mayor escrutinio”; etiquete correctamente los envíos de productos químicos y equipos de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio; e implemente procedimientos de “conozca a su cliente” (por ejemplo, identificación y verificación de clientes) para los envíos de productos químicos. Que viene un golpe espectacular que promete emociones.



Se suponía que el presidente López Obrador no se metería en temas electorales —ajá—, pero casualmente este jueves se dieron cita en Palacio Nacional las dos aspirantes morenistas a la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Primero, fue a la audiencia con el mandatario nacional la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, la única que abiertamente se ha dicho interesada en ser la abanderada de la cuatroté; enseguida llegó al recinto la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, cuyo nombre comenzó a sonar recientemente tras la pública declinación de Rosa Icela Rodríguez y Luisa Alcalde. Sin embargo, dicen los que saben que a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana nadie debe descartarla.