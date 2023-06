Los Portales

De cara a las elecciones del 2024, los panistas andan muy activos. El sábado sólo faltaron alrededor de 30 consejeros a la reunión para decidir el futuro de las alianzas electorales. Nos cuentan que el presidente del PAN,

Marko Cortés Mendoza, salió muy contento pues su vocación aliancista fue reconocida casi por unanimidad, pues sólo tuvo un voto en contra.



***



Los panistas se han convencido de que la carrera por la Presidencia exige la unidad de partidos y la sociedad civil, organizada y no, para enfrentar las campañas adelantadas de las corcholatas. La palabra clave de este cónclave panista fue “sumar”. Se necesita, dijo el dirigente panista, “sumar a todos, oposición y sociedad civil, de todas y todos los que piensan en el bien superior del país”. Con el futuro del país en juego, la aritmética y alianzas deben ser la apuesta de la principal fuerza de oposición.



***



Apenas la semana pasada se registró la caída de un helicóptero que daba servicio a Pemex en la zona de Campeche y, nos dicen, ese no es el primer accidente que ocurre con los vehículos aéreos. Trabajadores de la empresa que lleva Octavio Romero Oropeza nos confían que las aeronaves de la empresa Heliservicio, propietaria de la unidad accidentada, suelen estar en malas condiciones, lo que pone en constante riesgo al personal que a diario realiza viajes desde tierra hasta las plataformas en mar.



***



El Zoológico de Chapultepec cumplirá en próximos días un siglo de existencia y, según nos hacen ver especialistas, lo hará en prácticamente un declive por los recortes presupuestales y con la mayoría de las especies que todavía conserva en una etapa de edad avanzada. En el recinto ubicado en la capital del país han desaparecido ya varias especies que, de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, no podrían volver a adquirirse; por lo que no ha quedado más que ocupar los espacios con exposiciones sin animales, esculturas y fotografías.



***



La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, emitió un acuerdo con el objetivo de proteger y conservar las tortugas marinas y regular la actividad pesquera en la Costa Occidental de Baja California Sur. El acuerdo establece una zona de refugio pesquero parcial temporal en el área conocida como “Golfo de Ulloa”, con una superficie de 19 mil 934 km2, donde se aplicarán medidas para reducir la posible interacción de la pesca con estas especies en peligro de extinción.



***



Esto se anuncia cuando, lamentablemente, se ha reportado un incidente en el que una red gigante del barco atunero María Guadalupe fue abandonada en el islote Las Ánimas, lo que ha resultado en la atrapamiento y muerte de cientos de especies marinas. Esta situación es sumamente preocupante en la zona de Baja California Sur, un escándalo que dio a conocer la Organización Editorial Mexicana.



***



La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, generó malestar en el Movimiento Regeneración Nacional este fin de semana al convocar a un evento en el que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, prácticamente se adelantó y se destapó como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024.

En un mensaje compartido en un chat interno de la organización Internacional Feministas, Hernández invitó a las compañeras a unirse al evento, que tuvo lugar el domingo 25 de junio a las 10:30 horas en la Puerta de los Leones de Chapultepec. Esta acción generó malestar en Morena, ya que Citlalli hizo el lanzamiento antes de lo previsto, sin seguir los protocolos y sin consultar al partido. Se consideró que esta acción fue inapropiada y no respetó los procesos internos de Morena para la definición de candidaturas o campañas.