Los Portales

A las declinaciones de los aspirantes de oposición se sumó ya la de Claudia Ruiz Massieu y, con ello, las especulaciones sobre un eventual proceso hecho a modo para que la candidatura sea para Xóchitl Gálvez crecieron. Todos los que han decidido bajarse de la contienda aseguran que el método deja lugar para varias dudas y, sobre todo, deja abierta la posibilidad de incurrir en fallas que podrían luego ser sancionadas por las autoridades electorales.





Lo cierto es que la de Hidalgo sigue ganando terreno aceleradamente. En su columna en el Miami Herald, Andrés Oppenheimer analiza el panorama político en México y desafía las predicciones de la mayoría de los expertos. Oppenheimer destaca el anuncio de la senadora y dice a sus influyentes lectores que tiene una historia impresionante, habiendo superado la pobreza y destacado como ingeniera en computación, empresaria y política. Además, destaca que Gálvez puede comunicarse en su lengua materna, el otomí, lo cual podría ser una herramienta poderosa en su campaña.





Oppenheimer señala que Gálvez enfrentará grandes desafíos para convertirse en presidenta, comenzando con su batalla por ganar las elecciones primarias de la coalición opositora. Sin embargo, destaca su impresionante currículum como candidata presidencial, habiendo nacido en un pequeño pueblo y logrado destacar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) antes de convertirse en una exitosa empresaria y funcionaria pública. Ese, por cierto, es el guión que se está repitiendo en todas las entrevistas, reseñas o columnas que hablan de la hidalguense.





Mientras los maestros del sistema estatal y del SMSEM bloqueaban las autopistas y causaban caos en el tráfico de varios municipios, ¿qué hacía nuestro querido presidente López Obrador? ¡Oh, nada importante, sólo reunirse con los gobernadores y la gobernadora electa del Estado de México para discutir asuntos regionales! ¿Quién necesita resolver los problemas urgentes cuando se pueden tener charlas políticas sin sentido?





A medida que su mandato se acerca a su fin, el Presidente se encontró con los gobernadores Sergio Salomón Céspedes, de Puebla; Julio Menchaca, de Hidalgo; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, y la gobernadora electa Delfina Gómez, así como con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.





Durante la reunión, se abordaron varios temas, incluyendo el refuerzo de la seguridad regional, la movilidad y el cuidado del medio ambiente. Al salir de Palacio Nacional, el jefe de Gobierno sustituto, Martí Batres, mencionó que el enfoque principal de la reunión fue la coordinación metropolitana.





Sí, lectoras y lectores, mientras los maestros luchaban por salarios justos y pagos atrasados, nuestro Presidente se dedicaba a hablar sobre el supuesto refuerzo de seguridad y cuidado medioambiental en una reunión tan útil como una pizca de sal en un océano. Mientras tanto, en el mundo real, el tráfico se volvía una pesa-dilla, las plazas comerciales se preguntaban cómo recuperar la confianza de los clientes y el clima se volvía cada vez más impredecible.





Mensaje del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a los medios de comunicación: “Hoy están chingue y chingue, pero no, no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera, por pagarle a esos cabrones, mejor que sigan chingando (...) De todos modos con qué nos divertimos. Necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta arder, ver arder al mundo”.