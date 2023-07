Los Portales

Parece que la pregunta no gustó nada a la funcionaria pues, más pronto que tarde, la Presidencia hizo un pronunciamiento acusando al órgano electoral por no “ajustar sus actuaciones al marco legal vigente” y no “evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político” a pesar de que todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas tenían conocimiento del mencionado receso. Que se prendió con el INE por andarla molestando en sus días de asueto.





***





Dicen los enterados que en el contexto político actual, Manuel Velasco ha sorprendido a propios y extraños al mostrar un crecimiento sostenido en las mediciones de popularidad, lo que lo coloca en una posición destacada en la contienda de las corcholatas. Su capacidad para imprimir energía y entusiasmo en sus discursos ha resonado con la audiencia, atrayendo el interés de una base de seguidores cada vez más amplia.





***





Además, su habilidad para conectar con los jóvenes y presentar propuestas atractivas ha sido un factor determinante para su ascenso en las preferencias y que ya anda peleando el quinto lugar en algunas encuestas. Que Velasco ha demostrado ser un político moderno y visionario, capaz de adaptarse a las dinámicas de la era digital, lo que le ha permitido tener una presencia activa en las redes sociales y llegar a un público más amplio, lo que está llamando la atención de los de Palacio.





***





Por otra parte, nos recuerdan algo más que los pantalones es lo que ha perdido durante una asamblea pública el legislador morenista de Coahuila Javier Borrego Adame. En los últimos años, el también secretario de la Comisión de Bienestar en la Cámara de Diputados ha sido partícipe de otros tropiezos, aunque distintos a los de su última presentación en público en la que quizá olvidó ponerse un cinturón.





***





En abril, mientras se discutía el dictamen que reforma la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, el legislador dijo ante el micrófono sentirse listo para “decir pendejadas”. En 2021, cuando logró la reelección de su curul, fue señalado fuertemente por el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Comarca Lagunera por ignorar sus peticiones. Para cerrar, en octubre pasado, pidió deliberadamente boicotear la iniciativa de ley contra dobles remolques propuesta por el PRI.





***





“Parece que es inmoral para este gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no es inmoral e ilegal ir a restaurantes y jugar golf en Boston y Madrid”, dijo ayer Emilio Lozoya, tratando de dejar en claro que sus jefes en la pasada administración, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, permanecen en libertad. Poca atención recibió su audiencia en el Reclusorio Norte. A los observadores les queda claro que el presidente López Obrador ya no lo utilizará para seguir haciendo propaganda, y que tampoco buscará a Peña Nieto para ofrecer un sacrificio a sus seguidores.

Aunque sí asistió a un evento oficial en Palacio Nacional, la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, advirtió ante los medios que la cuestionaron que no se ha podido recibir la notificación del INE sobre las medidas en las que se instruye al presidente López Obrador a evitar pronunciarse sobre el proceso electoral porque esa área se encuentra en periodo vacacional del 14 al 31 de julio. Que anda de vacaciones y no la molesten por favor.