Los Portales

Dicen los que saben que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, cree que la violencia en el estado es algo imaginario, una fantasía de los medios de comunicación que se empeñan en criticarla. “Ni las calumnias ni las ofensas van a frenar la transformación de #Guerrero”, escribió en redes sociales la hija de Félix. “Durante la Ceremonia de Homenaje e Izamiento de Bandera correspondiente al mes de agosto dejé claro que ninguna campaña de desprestigio me va hacer claudicar”. Agregó que quiere recuperar la confianza perdida por el actuar erróneo de los gobiernos del pasado. “Porque no somos iguales”.





***





En las últimas semanas, en los últimos meses, una alarmante ola de violencia ha sacudido a Chilpancingo, Petaquillas, Tierra Colorada, Chilapa, Ocotito, Tixtla, Tlapa y Acapulco, en el estado de Guerrero. Los transportistas de estas zonas se han convertido en trágicas víctimas inocentes de una despiadada disputa territorial entre grupos delincuenciales. Hay pocas explicaciones del lado oficial, es más, para la gobernadora eso es un invento de los medios. Sin embargo, la población ya comienza a sufrir los estragos de esta batalla, o masacre.





***





El senador morenista y padre de la gobernadora de Guerrero, Félix Salgado, salió a respaldar a Evelyn con el argumento de que es “una de las gobernadoras mejor evaluadas de todo el país”. Pero, de acuerdo con la mayoría de las mediciones, la mandataria se encuentra en los últimos lugares de la evaluación, a detalle alcanza apenas 45 por ciento de la aprobación ciudadana, lo que la coloca en el lugar 29, tan sólo por encima de los de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; Colima, Indira Vizcaíno, y Zacatecas, David Monreal.





***





Luego de que El Sudcaliforniano reveló la existencia de una red gigantesca abandonada con cientos de especies marinas atrapadas en La Paz, Baja California Sur, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) ha dado luz verde a un nuevo formato para registrar la interacción con mamíferos marinos y la pérdida o extravío de artes de pesca en aguas de jurisdicción federal de México.





***





El acuerdo, firmado por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, establece la obligación para todos los involucrados en actividades pesqueras en aguas de jurisdicción federal de México, exceptuando el Norte del Golfo de California, de presentar el formato debidamente llenado en las oficinas de representación de la CONAPESCA dentro de las veinticuatro horas posteriores al desembarque.





***





Por cierto, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, defendió los Libros de Texto Gratuitos ante las críticas, argumentando que éstas no van dirigidas contra los materiales en sí, sino contra la administración de López Obrador. Ramírez subrayó que la reforma educativa busca una educación basada en valores para fortalecer el tejido social, promover el desarrollo personal y profesional con respeto a los demás y fomentar la solidaridad. En este contexto, afirmó que los Nuevos Libros de Texto Gratuitos son resultado del esfuerzo colaborativo entre maestros, investigadores y especialistas, buscando formar ciudadanos responsables en una sociedad democrática y justa. Pero no explicó por qué no hacen público el proceso de creación de los textos, por ejemplo.





***





Si no es un operativo de Estado lo que ocurre contra el fiscal de Morelos, URIEL CARMONA, al menos eso parece, pues desde la mismísima conferencia mañanera se respaldó el operativo para su detención organizado desde la Fiscalía de la CDMX, instancia con la que el hoy detenido se confrontó técnicamente en el lamentable caso de Ariadna Fernanda. El problema de la aprehensión de Carmona Gándara es que se pasó sobre lo determinado en la Constitución, pues el funcionario contaba con fuero, según lo ratificó incluso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 12 de julio.