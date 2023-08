Los Portales

Que ya le dicen en los pasillos de Palacio Nacional la innombrable. Se trata de Xóchitl Gálvez, a la que nosotros sí podemos invocar por su nombre sin problema a algún reclamo. Pero lo que más llama la atención, es que parece que la orden que salió desde los aposentos del líder tabasqueño, tiene que ver con pegarle con críticas a la mujer que sigue repuntando entre las preferencias de la gente y no precisamente es Claudia Sheinbaum.

***

El líder nacional del partido, Mario Delgado, compartió los informes financieros de los aspirantes, destacando a Ricardo Monreal como el que más invirtió con 2.95 millones de pesos, mientras que Adán Augusto López se presenta como el más austero, destinando 1.54 millones de sus propios fondos. El proceso aún se desenvuelve, con dos informes pendientes y una encuesta determinante que se llevará a cabo a finales de agosto.

***

En un fervoroso acto en Río Verde, San Luis Potosí, el aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López, ha alzado la voz en contra de la reciente decisión del juez federal Martín Adolfo Santos, desatando un huracán de críticas en medio de su gira política. La supuesta censura impuesta por dicho juez sobre el presidente López Obrador, respecto a Xóchitl Gálvez y asuntos financieros, ha sido tachada de oscura y desproporcionada por el otro López, quien no escatimó en señalar que los magistrados electorales parecen ahora pretender enseñar al pueblo cómo expresarse.

***

Con una mirada fija en la contienda electoral de 2024, el otro López proclamó su firme intención de impulsar la reforma de López Obrador, quien busca remodelar el sistema de elección de magistrados y consejeros, en un movimiento que promete sacudir los cimientos del sistema político actual. Sin embargo, sus críticas no se detuvieron en el juez, ya que lanzó dardos venenosos hacia la oposición, a la que tachó de desesperada y falta de estrategia en su intento por socavar a la Cuarta Transformación.

***

Xóchitl Gálvez, por lo pronto, no retrocede ante el Presidente: "Que no me perdone la vida", declara la aspirante presidencial del Frente Amplio por México. En un encuentro con industriales en Nuevo León, Gálvez desafía a López Obrador a presentar acusaciones en lugar de actuar como "perdonavidas". Resalta su firmeza en la contienda, subrayando un crecimiento de cuatro puntos en las encuestas en apenas 11 días. Con audacia, rechaza los apodos del presidente y se presenta como una figura honesta y trabajadora, asegurando que no se doblegará ante la presión y que su camino apenas comienza. En su diálogo con los industriales, aborda temas como el nearshoring, la inseguridad y la energía, mientras recalca la importancia de apoyar a las PyMEs y modernizar sistemas aduaneros para afrontar la competitividad internacional.

***

“Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xóchitl Gálvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo, está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente; está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Mont, Lía Limón, entre otras consejeras y consejeros”, dijo la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Luján, por lo que los observadores toman estas palabras durante la mañanera como una orden desde el cuartel general del tabasqueño. ¿Será?

***

En varios estados de la República se alistan protestas simultáneas para acompañar a los médicos que exigen certeza y mejores condiciones laborales, como los que fueron encapsulados por granaderos, que ya no existen, en la Ciudad de México de Martí Batres.

***

Los múltiples cortes al suministro eléctrico en la Península de Yucatán generaron protestas que culminaron con la retención de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio yucateco de Valladolid que fue amarrado a un poste mientras llevaba a cabo labores técnicas. En teoría, desde el año 2020 dejaría de haber apagones en esa zona, y en toda la República Mexicana, según se comprometió el titular de la CFE, MANUEL BARTLETT y hasta se anunció una inversión de más de

10 mil millones de pesos para labores de mantenimiento. En la realidad, en el sureste están enfrentando las altas temperaturas de la temporada con escasez de energía y se han registrado ya cinco decesos por golpes de calor.