Los Portales

“Ya estamos viendo resultados. Estoy muy contento, lo he venido diciendo, en estos últimos días, estoy muy satisfecho, podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado, incluso podría decir que hasta me podría retirar, me podría morir tranquilo. Porque imagínense que teníamos un sueño, buscábamos un ideal, muchos mexicanos, millones de mexicanos, el que se redujera la pobreza en nuestro país y se disminuyera la desigualdad, y resulta que ya lo logramos, cinco millones de pobres menos o cinco millones de mexicanos han salido de la pobreza, a pesar de la pandemia, de la crisis económica, cinco millones, es pues toda la población de Chiapas”, palabra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

***

La indiferencia del Presidente de la República hacia las demandas y angustias de los colectivos feministas y las víctimas de violencia de género quedó claramente expuesta ayer en Palacio Nacional. Mientras los manifestantes, encabezados por Alessandra Rojo de la Vega, buscaban una audiencia para abordar la alarmante ola de delitos contra las mujeres, se encontraron con un Palacio rodeado por vallas metálicas, un símbolo tangible de la distancia que separa al gobierno de las realidades que enfrentan.

***

A pesar de las desgarradoras historias de víctimas de violación, abuso sexual y feminicidio, los colectivos se encontraron limitados a la fachada de la emblemática estructura en la Plaza de la Constitución. La indignación creció ante las recientes declaraciones del presidente que insinuaban su propia victimización por violencia de género, lo que fue percibido como una burla dolorosa. En una coyuntura en la que se espera liderazgo y empatía, la falta de sensibilidad y la minimización de la lucha contra la violencia de género solo profundizan la herida social y la sensación de desamparo que las víctimas y sus familias experimentan en busca de justicia y seguridad.

***

Muchos de los mexicanos y extranjeros que viven en el Estado de México no confían en los policías, al contrario, la percepción es que es un grupo corrupto que se ha envuelto en los últimos años en escándalos de secuestro, robo y corrupción de gran alcance. En un encuentro que refleja la determinación por abordar las cuestiones cruciales de seguridad en el Estado de México, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la Gobernadora Electa, Delfina Gómez Álvarez, se reunieron para forjar una colaboración estrecha en la lucha contra la inseguridad y la violencia.

***

En medio de la preocupación constante por el bienestar de los ciudadanos, ambas líderes reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo constante y de compartir información e inteligencia que contribuya a la creación de estrategias efectivas. La Gobernadora Electa enfatizó la prioridad que la seguridad representa para su administración, al tiempo que subrayó su voluntad de fortalecer su Plan de Gobierno para instaurar la paz anhelada por los mexiquenses. Desgraciadamente, entre los habitantes del Estado de México estos mensajes siguen sonando huecos, pues los asaltos, secuestros, extorsiones y violencia, son las constantes hasta en las zonas más afortunadas de la región.

***

Después de la lucha entre el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la llamada Cuarta Transformación, en la Comisión Permanente del Congreso alistan para este martes un reconocimiento al médico oftalmólogo. Dicen que varios legisladores saludarán la defensa que hizo el rector a la autonomía universitaria ante embates recientes que provinieron no sólo desde el Palacio Nacional, sino desde la Ciudad de México donde cierta “corcholata” presidencial buscó implementar una estrategia para impulsar a William Lee, coordinador de investigación científica, como sucesor de Graue Wiechers.

***

El gobernador sustituto de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, dio durante el fin de semana una especie de espaldarazo al primo del finado Miguel Barbosa, Julio Huerta, en su búsqueda por la candidatura de Morena para el Ejecutivo local. Al mismo tiempo, el también expresidente del Congreso poblano se habría sumado a la lista de mandatarios que cerraron filas con Claudia Sheinbaum para convertirse en candidata a la Presidencia, luego de que Huerta Gómez dejó hace poco la administración pública para convertirse en el coordinador de la campaña, que no es campaña, de la exjefa de Gobierno en esa entidad.