Los Portales

Dicen los que saben que Beatriz Paredes tiene en sus manos la consulta del Frente Amplio por México. Al cierre de esta edición los del Partido Revolucionario Institucional, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, dio su total apoyo total a Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN. Y así, dejaron sola a la priista en su aspiración por contender por la presidencia en el 2024.





Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), ha afirmado que los resultados de la encuesta del Frente Amplio por México (FAM), que señalan a Xóchitl Gálvez como ganadora, indican que esta coalición opositora no está lista para enfrentar la próxima consulta debido a su falta de preparación.





Después de una reunión de legisladores de su partido, en la cual los congresistas del Grupo Jalisco afines al gobernador Enrique Alfaro no estuvieron presentes, Delgado Rannauro ha calificado el proceso interno del FAM como una “simulación”, lo mismo que piensa el inquilino de Palacio Nacional.





Delgado ha acusado a los partidos del frente (PAN, PRI y PRD) de llevar a cabo un proceso interno que no cumple con los procedimientos adecuados y de no permitir que los ciudadanos decidan quién será el candidato opositor para las elecciones de 2024. Delgado también ha enfatizado que Movimiento Ciudadano es el único partido que ha respetado la legalidad y los plazos electorales, en contraste con Morena y la oposición, que, según él, han seguido las directrices del presidente Andrés Manuel López Obrador.





Como lo ventiló en sus redes el excanciller Marcelo Ebrard, sus equipos trabajan en documentar las irregularidades que se han registrado en el levantamiento de la encuesta con la que Morena definirá a su candidato presidencial.





Uno de los equipos más movidos en ese tema, por corresponderle el Estado de México, es el liderado por Salomón Rosas Ramírez, pues habrá que recordar que las estructuras morenistas de esa zona tienen una deuda con la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, por el abierto apoyo que les dio durante la pasada elección, donde la maestra Delfina Gómez resultó ganadora de la contienda.





La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho que no está bien encarcelar a mujeres y personas embarazadas que decidan hacerse un aborto en Aguascalientes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá lideró esto. Dijo que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su embarazo. Esto es importante porque muchas personas han tenido problemas legales por estos castigos injustos.





Algunos grupos como Cultivando Género, Morras Help Morras, CECADEC, TERFU y GIRE presentaron una petición en abril de 2022 para cambiar esta situación. Hasta ahora, en 12 estados de México, 10 por cambios en las leyes locales y dos (Coahuila y Aguascalientes) por decisiones de la Corte, las mujeres pueden hacerse un aborto sin ir a la cárcel.





Antes de mandar este texto a la imprenta, a ponerse en papel, Beatriz Paredes no había dicho nada. Ningún mensaje. Pero prácticamente toda la estructura del PRI estaba con la representante del PAN. Que es Xóchitl. Si hay alguien que se pregunte por qué Xóchitl Gálvez no ha pedido licencia para dejar libre su curul en el Senado de la República mientras busca la candidatura presidencial del Frente, puede ser que la respuesta esté en la disputa que mantienen los partidos de oposición con una parte del Movimiento Ciudadano. Resulta que la senadora suplente de la hidalguense es, ni más ni menos, Laura Ballesteros Mancilla y, según parece, en Acción Nacional no están dispuestos a cederle ni un espacio al instituto que encabeza Dante Delgado.