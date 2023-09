Los Portales

Hoy y mañana hay reuniones del más alto nivel en México para preparar la visita, el viernes, de una delegación del gobierno mexicano a Estados Unidos para reunirse con sus pares del gobierno de Joe Biden en la sesión del Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambos países (DEAN).





La canciller Alicia Bárcena, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, estarán en Washington, para reunirse con el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken; la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai.





Nos anticipan que la reunión no será tersa pues incluye temas como los páneles de controversia a los que será sometido nuestro país por temas agrícolas, energéticos y laborales, en el marco del T-MEC. De paso se revisará la posición de Pemex y sus deudas a proveedores. Un trabuco.





**





Y hablando de la Secretaría de Economía, al mando de Raquel Buenrostro, resulta que admitió una denuncia para iniciar una investigación interna sobre hechos presuntamente irregulares de servidores públicos de su dependencia por haber autorizado el esquema de inversión neutra a favor de la naviera Hornbeck Offshore Services de México (HOS), sin cumplir con los requisitos de la normatividad.





Y es que hace unas semanas, la Secretaría de Marina, a cargo de José Rafael Ojeda, giró instrucciones al registro marítimo nacional para suspender la operación de las seis embarcaciones de esa empresa luego de que comprobó que realizó una simulación en sus estatutos corporativos para poder realizar el cabotaje en aguas nacionales. La empresa ha recurrido a varios amparos para revertir esta medida; sin embargo, a diferencia de 2019 HOS ha tenido que detener el servicio afectando a todos sus clientes.





**





Donde se llevan pesado es en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos cuentan que el Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” dará a conocer hoy las acciones legales que ha emprendido en contra del dirigente, Martín Esparza, a quien acusan de desviar 32 mil mdp de la cooperativa de Luz y Fuerza del Centro, provenientes de las ganancias de la Generadora Fénix, empresa eléctrica creada entre el SME y la firma portuguesa Mota-Engil, que a su vez no ha entregado las utilidades correspondientes a su base trabajadora.





Denuncian que Esparza ha reportado ganancias inferiores a las que originalmente informa en el extranjero sobre dicha empresa y ahí estaría su ganancia.

Más allá de si existe o no la información militar que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años dicen que falta, el hecho es que el caso se encuentra tan detenido como entonces. Hay soldados aprehendidos; un exprocurador también; un subprocurador prófugo por presuntamente alterar pruebas valiosas; hay nuevos testimonios de inteligencia estadounidense.

Sin embargo, el hecho puro y duro es que la subprocuraduría de Alejandro Encinas, encargada del caso, no sabe a ciencia cierta dónde están o qué pasó con ellos y eso es no haber avanzado ni un milímetro en su solución, lo que, entendiblemente, reprochan los familiares, que ya no quieren saber de “avances” por lo que comienzan todas las reuniones en Palacio Nacional con la misma pregunta: “¿Dónde están?”