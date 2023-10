Los Portales

A regañadientes, los senadores del grupo mayoritario tendrán que acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Piña, y nombrar a los comisionados del INAI que hacen falta para completar el Pleno.





***





Pero, en respuesta, los integrantes de las bancadas morenistas en el Congreso se pronunciaron por recortar el presupuesto de ese instituto ¡a la mitad! Es sabido que en la llamada 4T nunca ha gustado la existencia del organismo de transparencia y que insistirán en apuntalar su desaparición gradual.





***





Hablando de Israel y la protección a presuntos delincuentes mexicanos, una jueza federal prohibió a las autoridades de esta República realizar acusaciones y declaraciones públicas que incriminen a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en actos de tortura y de ser uno de los responsables de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.





***





María Isabel Bernal Hernández, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó la suspensión definitiva al exfuncionario al considerar que la investigación en su contra permanece abierta y sin sentencia. Por lo pronto, nos cuentan que toda la maquinaria del gobierno en turno va contra los jueces.





***





En el vasto y siempre intrigante escenario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un nuevo episodio ha desatado la curiosidad colectiva. ¿Chinches de cama en las venerables aulas y pasillos de esta casa de estudios? La pregunta ha rondado como un enigma sin resolver, llevando a la Rectoría a tomar cartas en el asunto.





***





¿Eran acaso estas criaturas las culpables de las enigmáticas picaduras que aquejaban a algunos estudiantes? Las redes sociales zumbaban con imágenes y testimonios, y entonces, como un faro en la niebla, emergió el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE), para arrojar luz sobre el misterio. Sus conclusiones, aunque no despejen la incertidumbre de raíz, brindan un alivio al afirmar que estas chinches no son portadoras de amenazas infecciosas. Incómodas y escurridizas, sí, pero no mortales.





***





La UNAM, encabezada por Enrique Graue, siempre comprometida con la búsqueda de respuestas, mantiene su firme convicción en la higiene y la pulcritud, y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria (SPASU), como un ejército invisible, trabaja incansablemente para mantener estos sagrados recintos libres de plagas. En este rincón de conocimiento y saber, incluso las chinches son sometidas a escrutinio y análisis, porque aquí, el misterio y la curiosidad nunca descansan. Por lo pronto: guácala.





En el equipo del excanciller MARCELO EBRARD cuentan que hubo algunos operadores que traicionaron la causa y que al mismo tiempo en el que el exjefe de Gobierno buscaba hacerse de la candidatura morenista para la Presidencia, había quien estaba en pláticas con Movimiento Ciudadano para jugar con una doble camiseta. Ese sería el caso del encargado

de los esfuerzos marcelistas en el centro del país, el exdiputado Salomón Rosas Ramírez,

quien a propios y extraños ha contado que está próximo a adherirse al partido de Dante Delgado.