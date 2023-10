Los Portales

Se lo contamos porque ayer, en una sesión marcada por la tensión y las acusaciones mutuas, los senadores del bloque opositor en el Senado de la República arremetieron contra Morena por organizar un controvertido foro (“Logros y retos en el acceso a la justicia en la Ciudad de México”) destinado a promover la reelección de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.





***





Entre gritos y consignas a favor y en contra de Godoy, los ánimos se caldearon en el patio principal del Senado, reflejando la profunda división política en torno a su continuidad en el cargo. Mientras tanto, Godoy continuó esforzándose por consolidar su reelección, respaldada por el vocero morenista en el Senado, César Cravioto, quien instó a los legisladores de su partido a apoyarla, lo que exacerbó aún más las tensiones en la sesión legislativa.





***





Que ya no pudo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que, si bien han logrado avanzar en la descentralización de algunas secretarías y dependencias federales hacia los estados, aún queda trabajo por hacer en ese frente. “Se nos complicó. No es usar esto como excusa, pero sí, con la pandemia necesitábamos estar aquí. La mudanza nos implicaba recursos, tiempo. No se trata sólo de que se vaya la secretaría que corresponde, sino que se busque que haya vivienda para los trabajadores, que puedan garantizar también el que haya escuelas para sus hijos, o sea, garantizarles todo esto, y es un proceso. Entonces, yo siento que lo tenemos que lograr en el tiempo que falta. Y si no, dejarlo encaminado y pues sugerirlo para el nuevo gobierno. Ya hemos cumplido casi todos los compromisos, todos los que hicimos y más. Hicimos 100 compromisos y está pendiente este”.





***





El arquitecto Enrique Norten fue elegido como ganador del premio Lorenzo H. Zambrano por sus obras en México y en el mundo. A detalle, el galardón se le otorga por la edificación de instalaciones como la Escuela de Arte Teatral, los edificios de Televisa Chapultepec y el Hotel Habita, mientras que al extranjero destacan la Biblioteca Pública de Nueva York y el Glenn Research Center de la NASA. Asimismo, ha sido reconocido por su trabajo en el diseño de viviendas sociales y proyectos de renovación urbana enfocados a la sostenibilidad.





***





Nemer ha resonado fuerte en los círculos políticos del Estado de México durante más de dos décadas. Ernesto Nemer Álvarez, quien fuera secretario de Gobierno en la gestión pasada, dio mucho de qué hablar en el último sexenio priísta, incluso después de haber dejado su cargo. Así, cuadros internos sugieren que Nemer Álvarez disfrutó de vehículos y personal auspiciado por la fiscalía del estado, después de dejar la Secretaría y regresar a su vida como ciudadano.





***





Si bien es cierto que estos beneficios cesaron con la llegada del gobierno de Delfina Gómez, lo que ahora causa revuelo son las recientes sospechas en torno a su hijo, Ernesto Nemer Monroy, quien se desempeña como Secretario del Ayuntamiento de Metepec, y a quién señalan de haberse adjudicado una camioneta blindada y los servicios de un chofer, todo a expensas del erario público del municipio.





La ratificación de ERNESTINA GODOY en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México pende de un hilo pues, para conseguir hacerse de un periodo más al frente de esa institución, necesitaría convencer a varios legisladores de oposición en el Congreso capitalino. Lo anterior porque al menos dos terceras partes de los diputados deberían estar de acuerdo con su permanencia en el cargo, es decir, necesitaría sumar 10 votos a los 34 que Morena y sus aliados tienen ya seguros en el recinto de Donceles, lo cual no será una tarea sencilla si se toma en cuenta que el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano pretenden poner resistencia al mencionado proceso.