Los Portales

Por cierto, están esas campañas y las tradicionales, como aquellas en las que un número desconocido insistentemente aparece en la pantalla de tu smartphone para al atender la llamada escuchar a una máquina decirte todas las bondades de Clara Brugada y por qué deberías votar por ella para que gobierne la Ciudad de México. Decenas de llamadas en un día que, de no ser porque suenan mal hechas sus campañas, cualquiera pensaría que es como darse un balazo en el pie en caso de estar en serio buscando afectos.

***

Pero también poco se puede decir de los cientos de papeles, pósters, carteles y pintas que aparecen en cada esquina de esta capital con la imagen del “Bueno”, como posicionan en nuestros cerebros a Omar Hamid García Harfuch, el súper policía que no ha logrado cambiar la impresión de cientos de mexicanos que viven en esta metrópoli de que al momento de responder, no tiene mucha idea de nada, más allá de alabar a Sheinbaum. Hablar de cómo libró el atentado y de que él no tiene nada que ver con Ayotzinapa.

***

La protesta del Poder Judicial va cobrando fuerza, a los trabajadores que llevan tres días manifestándose se sumaron ya jueces y magistrados. El paro de labores de ese gremio tentativamente está planeado hasta el martes de la próxima semana, no obstante, dicen que los empleados sindicalizados no descartan ampliar las protestas que irán acompañadas de amparos para evitar la desaparición de sus fideicomisos.

***

“Entre el 9 y el 16 de octubre se publicaron nada más y nada menos que dos mil 198 notas en medios de comunicación de radio, televisión, periódicos impresos y también portales digitales informativos sobre la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y el supuesto recorte al presupuesto. La mayoría son en defensa del Poder Judicial y críticas al gobierno federal y al Congreso.

La mayoría de estos medios de comunicación hacen eco de versiones de que se trata de una venganza contra el Poder Judicial, lo cual es falso, hay que decirlo”, es la explicación de la vocera de Jesús Ramírez Cuevas, nos referimos a la señora de las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis. Por cierto, no es por ser intrigosos, pero dicen los que saben que ya la regañó Chucho por sus errores al momento de querer leer lo que ponen en sus manos, y ella dijo que se pone nerviosa.

***

“Que estén conscientes los trabajadores (del Poder Judicial) que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen y, si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se le van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones”, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la eliminación de fideicomisos.

¿Cuánto habrá desembolsado el diputado morenista Rodrigo Abdala Dartigues para obtener una mención en las redes de la conocida influencer Wendy Guevara? En tiempos previos a elecciones toda propaganda es buena y resulta que las redes siguen siendo el campo de batalla ideal en el que funcionarios como el exdelegado del Bienestar poblano pelearán para colocarse ante la opinión pública para intentar hacerse de la candidatura de su partido para la gubernatura. Sólo hay que recordar que, en 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó con 133 mil pesos a más de 70 creadores de contenido por promover al Partido Verde.