Los Portales

¿Cuál es el motivo detrás de este virulento ataque contra Limón? Los expertos apuntan hacia las trabas que las facciones opositoras pusieron en el camino de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy para un segundo mandato. Parece que los tiempos coinciden con la molestia de los guindas, y Lía Limón se ha convertido en el chivo expiatorio de esta tóxica situación política.





Aunque, en el papel, el programa que presentó el gobierno federal para apoyar en la reconstrucción de Acapulco suena muy esperanzador, en la realidad la propuesta no cayó nada bien ante los particulares y la iniciativa privada que espera retomar la actividad en el puerto a la brevedad posible con inversiones millonarias.





Lo anterior porque lo que se propuso fue una prórroga en el pago de impuestos, así como la deducción de los recursos destinados a la reconstrucción o rehabilitación de la zona; no obstante, no existe una condonación real de los impuestos que en muchas ocasiones se pagan de forma anual, mientras que el dinero con el que repararán la infraestructura corresponde a las partidas de gastos, mismos que tendrán que hacer aunque las actividades comerciales estarán detenidas en el corto y mediano plazos.





En Nuevo León, de Samuel García, se colocará el rascacielos más alto de América Latina, la Torre Rise que construye en Monterrey el Grupo Ancore. El desarrollo alcanzará los 475 metros de altitud y seguirá en su construcción los máximos estándares mundiales de cuidado al medio ambiente. Para ello, la mexicana Cemex de Ricardo Naya suministrará concreto bajo en emisiones de carbono y producido al 100 por ciento con agua no potable.





Que la Secretaría de Salud de Sonora enfrenta un serio problema de falta de autoridad por parte de su titular, José Luis Alomía. La honestidad de administradores de contrato como Alberto Arvizu y Héctor Figueroa está en tela de juicio. Resulta que BL Diseño y Mantenimiento Empresarial ha sido favorecida con la tarea de limpiar las instalaciones del ISSSTE, a pesar de que no se encuentra en el Contrato Marco que regula dicho servicio. Pero eso no es todo, esta empresa no solo ha sido beneficiada de manera cuestionable, sino que su plantilla solo trabaja tres días a la semana sin que se le apliquen deducciones adecuadas.





Para empeorar las cosas, BL Diseño y Mantenimiento Empresarial ha subcontratado a ADN Gestión Administrativa, una empresa relacionada con el empresario del outsourcing desaparecido Raúl Beyruti. Todo esto ocurre mientras figuras como el director de Servicios de la dependencia, Manuel Candelas, y el coordinador de Administración, Eduardo Berumen, se mantienen en silencio frente a las alarmas que se han levantado. La situación en la Secretaría de Salud de Sonora clama por un golpe de autoridad que ponga fin a esta serie de irregularidades vergonzosas.





Es muy comentado que el Congreso capitalino decidió negarle a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, la licencia que solicitó para ausentarse por 30 días y explorar sus posibilidades de competir por la candidatura a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. ¿La razón detrás de esta inesperada afrenta hacia la panista? Dicen los que saben que es una venganza calculada por las facciones más rencorosas de Morena. Recordemos que esta misma mayoría de morenistas en la Cámara de Diputados local había autorizado la separación de sus cargos a opositores como Santiago Taboada y Sandra Cuevas en el pasado.