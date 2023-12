Los Portales

Nos cuentan los enterados que Jesús Ramírez, el vocero del Presidente de México, tiene muy amenazados a los reporteros que asisten a la mañanera, pues de entrada le hablan a sus jefes en los diarios serios y les piden que no pregunten para no incomodar al habitante de Palacio Nacional.

Que varios diarios cumplen las órdenes, bajo amenaza de no ser invitados a sus lanzamientos y momentos importantes. Es decir, que están molestos y nerviosos con los que no se agachan.





***





Sobre el tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece que no está entendiendo lo que pasa a su alrededor. Ayer dijo: “Bueno, se están dando estas cosas que antes no sucedían, estamos en el terreno de lo inédito, porque hay libertades, hay democracia. Antes sólo existía un poder, el Ejecutivo, era el poder de los poderes; el legislativo y el judicial eran como apéndices.

Pero esto no es nuevo, viene desde el porfiriato. Y ahora no, ahora hay un auténtico Estado de derecho, no hay un Estado de chueco, y hay libertades. Antes era lo que decidía el presidente y todo era: ‘Sí, señor. ¿A qué hora son? Las que usted quiera que sean, señor’. Ahora no”. ¿Está seguro el Presidente tabasqueño de lo que anda diciendo?





***





El presidente López Obrador se terminó decantando por el perfil más radical de la segunda terna que le rechazaron en el Senado para llegar a la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres Guadarrama, la hermana de Martí y Viétnica. El escenario ya estaba previsto al interior de la llamada oposición, por lo que había voces que, desde el principio, proponían llegar a un consenso para el nombramiento de una ministra que, aunque afín a la cuatroté como ya son Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, pudiera tener un currículum más idóneo para desempeñar el cargo.





***





Dicen los que saben que Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, ayer andaba enojada, pues le encargaron arreglar el asunto de los desaparecidos. Durante la mañanera dijo, esperando que todos le crean y así cerrar el año sin preocupaciones: “Obviamente inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos. Y aclarando que: Número uno, no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro, los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Desarrollamos acciones con distintas instituciones a nivel nacional con bases de datos, como lo muestra el jefe de gobierno, y haciendo un llamado a la ciudadanía para que pueda coadyuvar con mayor información que nos permita continuar con la localización”. Bueno, entonces las familias, madres, padres, hijos e hijas, pueden estar tranquilos. Es pregunta señor Presidente.





***





Y como todo tiene un final, este año se acabó para nosotros. Los Portales regresan el siguiente 8 de enero del 2024, esperando que descanse, sea feliz y logre cumplir más metas en los siguientes meses. Abrazo.





Tómelo con reserva, como dice ese columnista fifí, pero los órganos autónomos decidieron cerrar filas y, aunque el presidente López Obrador no asistió al informe de la ministra Norma Piña e invitó a la desaparición del INAI, la presidenta de la Suprema Corte y el nuevo comisionado presidente Adrián Alcalá se dejaron ver muy cercanos esta semana.

Cuentan que la propuesta es tratar de fortalecer la autonomía de ambas instancias frente al evidente embate desde Palacio Nacional, por lo que no será la última vez que se vea a ambos funcionarios posar para la foto ni gestionar acercamientos para un trabajo de colaboración. Que no le tienen miedo al habitante de Palacio, eso es claro.