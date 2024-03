Los Portales

Nos hacen ver que la reciente protesta de estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, frente a Palacio Nacional, subraya una profunda fractura entre las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador y su ejecución. En un acto desesperado por ser escuchados, estos jóvenes, aún afligidos por la desaparición de 43 de sus compañeros, recurrieron a medidas extremas, incluyendo la irrupción de una puerta del palacio del mandatario con una camioneta, en un clamor por diálogo que fue respondido con evasivas y acusaciones de manipulación política.

Las declaraciones del Presidente de México, lejos de ofrecer soluciones concretas o empatía, se sumergen en teorías de conspiración y aplazamientos, pintando un cuadro de indiferencia gubernamental ante una de las heridas más profundas de México. Este incidente no sólo refleja el dolor y la frustración de quienes buscan justicia, sino también la desconexión entre el gobierno y su pueblo, especialmente en temas de derechos humanos y justicia social, donde las promesas electorales parecen disiparse ante la realidad de la inacción y el desdén político. Pero dicen que López Obrador no escucha, ni escuchará cuando va de salida.

***

En el corazón de Villahermosa, Tabasco, la promesa de Xóchitl Gálvez resonó con fuerza ante una multitud ansiosa por el cambio. En su discurso, la candidata de Fuerza y Corazón por México no solo se comprometió a auditar la aún inconclusa refinería Dos Bocas, sino también a desenmascarar la corrupción y favorecer los intereses de compadrazgo que han caracterizado a la administración actual.

***

Su promesa no fue meramente retórica; se basó en denuncias concretas de contratos millonarios otorgados bajo circunstancias sospechosas, evidenciando una red de corrupción y nepotismo que, según Gálvez, no quedaría impune bajo su mandato. Dicen los que saben que al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le molestó mucho que todo ese show no se frenó, y ahora Jesús Ramírez anda buscando canales para apagar ese ruido.

***

El clamor de justicia y equidad de Gálvez encontró eco en una comunidad que ha visto poco beneficio de las grandes obras prometidas, con una crítica enfocada no solo en la recuperación económica y el empleo para los tabasqueños, sino también en el apoyo decidido a sectores vulnerables como el campo y las mujeres. En este contexto de descontento y esperanza, Gálvez se presenta no solo como una opción política, sino como un grito de resistencia contra la corrupción y el abandono, proyectándose como un faro de integridad y compromiso con el pueblo de Tabasco. Y de México.

***

En las calles dicen que la contienda por la Ciudad de México estará bastante cerrada, según lo revelan algunas encuestas a las que nadie les cree que han medido el arranque de las campañas de la morenista Clara Brugada y el panista Santiago Taboada. Las más recientes incluso apuntan una diferencia de tan sólo un dígito entre ambos aspirantes a la Jefatura de Gobierno; por lo que parece que la disputa estará entre la instalación de las conocidas “Utopías” o la implementación de la estrategia “Blindar” en toda la capital; por cierto, según las mismas mediciones, el emecista Salomón Chertorivsky quedaría en un lejano tercer lugar el día de la jornada. Pero lo cierto es que los de la 4T están preocupados porque Clarita nomás no despega.

***

En el estado de Nuevo León, la ciudadanía se unió para realizar una jornada denominada “Mega Limpieza del Río Santa Catarina”, con la que, en tan sólo dos horas, se recolectaron 1.7 toneladas de residuos. Esta acción se realizó en la parte del cauce perteneciente al municipio de San Pedro Garza García, donde decenas de familias respondieron al llamado de la compañía Regenera, misma que se encargará de la disposición y reciclaje energético de los desechos que no se pueden reutilizar.