Los Portales

Dicen que el actual jefe de Gobierno, MARTÍ BATRES, se anda candidateando como próximo secretario de Gobernación en el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, varios en Morena lo ven integrándose en el gabinete pero de quien será su sucesora en la Ciudad de México, Clara Brugada, pues la Segob ya está reservada para un perfil que sí pertenezca al equipo cercano de la doctora Sheinbaum Pardo.





***





Los ciudadanos y el panismo respaldan a Xóchitl Gálvez, no así a la dirigencia de Marko Cortés, señaló el senador Damián Zepeda, quien pidió al líder del blanquiazul autocrítica y no soberbia.

"Es una tristeza lo que está pasando ahí. Adrede no lo señalo en particular porque me parece una salida fácil para él. Él quiere estos conflictos personales para poder decir -es que están enojados conmigo- el tema de fondo es de pura institución, yo por eso no caigo en esas provocaciones”.





***





Zepeda recomendó a Cortés que, ante una derrota tan dolorosa, promueva la unidad y deje de lado la soberbia, ya que lo que los mexicanos desean escuchar es autocrítica. Además, enfatizó que el panismo está muy agradecido con Gálvez, aunque no respalda a la dirigencia del partido.

Estas declaraciones surgieron tras la molestia de Cortés con Gálvez por felicitar a Claudia Sheinbaum, a lo que Zepeda respondió con un llamado a la humildad y a la autocrítica. Ayer, con don Ciro Gómez Leyva en Fórmula, hasta dijo que era indigna, y eso destapó una crisis mayor en el panismo.





***





La empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), liderada por Guadalupe Philips, está llevando a cabo una polémica campaña de cobros en todo el país, incluyendo Oaxaca. Recientemente, la Fiscalía General del Estado recuperó el Centro Cultural Álvaro Carrillo, que estaba bajo el control de ICA debido a la demanda de pagos por obras realizadas durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022).

ICA alega un adeudo del extitular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, quien está encarcelado junto con otros cuatro funcionarios desde noviembre de 2023 por casos de corrupción de la administración del entonces priista Murat Hinojosa, ahora senador electo por Morena.





***





El fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que el gobierno no podía acceder al inmueble, ya que ICA lo mantenía bajo vigilancia privada en reclamo del adeudo. Tras los hechos, el gobierno de Oaxaca obtuvo una orden de cateo y el edificio quedó bajo custodia de la Fiscalía General del estado.

Por instrucciones de la Consejería Jurídica, la Dirección de Patrimonio tomó control del complejo mientras la Secretaría de Honestidad verifica las irregularidades detectadas en la auditoría. Pero ojo, dicen en el gobierno que andan los de ICA muy agresivos, aunque ya les dijeron a los de Philips Margain que se tranquilicen.





***





A la dirección del Instituto Politécnico Nacional, de Arturo Reyes, llegaron diversas quejas de alumnos por presunta violencia pedagógica ejercida por Martín Reyneros Palacios de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán.

El ingeniero Reyneros, jefe de la carrera y presidente de la academia de ESIME Culhuacán ha sido denunciado en múltiples ocasiones por abuso verbal, amenazas contra los alumnos y conducta inapropiada; esto, sin que las autoridades académicas hayan tomado cartas en el asunto, por lo que el alumnado ha optado por registrar los episodios violentos y compartirlos en diversas páginas de evaluación de profesores.





***





“Nos vamos a reunir la próxima semana con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, la reunión me la solicitó Francisco Cervantes”, comentó Claudia Sheinbaum al llegar a la casa de transición. Sheinbaum evitó opinar sobre la proyección del Banco Mundial que prevé una desaceleración de la economía en los próximos dos años.

Según un reporte del Banco Mundial, los primeros dos años de su gobierno serán de desaceleración económica, con una proyección de crecimiento del 2.1 por ciento para el próximo año y del 2 por ciento en 2026.