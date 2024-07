Los Portales

El sábado, en una reunión privada en su sede de la avenida Coyoacán, los consejeros del PAN, el Comité Ejecutivo y la dirigencia nacional realizaron una autocrítica profunda sobre los resultados de la elección más grande en la historia. Reconocieron, en distintos momentos, la incapacidad de los partidos, la coalición en su conjunto, la sociedad civil y los equipos de campaña para formar una alianza efectiva entre los cuatro partidos de la oposición. La falta de verdadero trabajo en equipo, los protagonismos, las promesas incumplidas y la falta de visión prevalecieron.





***





Admitieron su fracaso en desprenderse de la etiqueta del PRIAN, a pesar de que todos los candidatos de Morena a las gubernaturas provenían de partidos que apoyaban a Xóchitl Gálvez. Además, no lograron comunicar que el proyecto iba más allá de la suma de partidos y representaba un nuevo modelo de gobierno. Otro error señalado fue la incapacidad de desvincularse de la figura de García Luna, utilizada por el gobierno para desprestigiar a la oposición. A pesar de todo, resulta significativo que el PAN, aún bajo el mando de Marko Cortés, no se conforme con haber obtenido los mismos 10 millones de votos que en la elección presidencial de 2018. También resulta significativo que Marko no renuncie y siga dando justificaciones a su gran derrota.





***





Entre los acuerdos que los países de América Latina tienen para fomentar el crecimiento económico está la implementación de herramientas financieras potenciadoras de crédito, enfocadas en pequeñas y medianas empresas para fortalecer las cadenas de valor regionales. Así lo adelantó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en el marco del foro “El rol de la banca multilateral en el crecimiento económico regional”, en el que participaron representantes de México, Estados Unidos y Brasil.





***





Hubo una reunión de empresarios mexicanos con asesores del Bank of America en Cancún. Algunos asuntos que destacan los que estuvieron presentes en la charla a puertas cerradas, es que las inversiones hacia México están en stand by. “Van a pagar por ver”, pues requieren más certidumbre sobre el rumbo que tomará el país con Claudia Sheinbaum. Ya prometieron inversiones, pero quieren estar seguros de que López Obrador no seguirá como el mandamás en el nuevo sexenio.





***





Sobre todo quieren ver cómo van a manejar el tema energético los de Sheinbaum, como qué va a hacer el nuevo gobierno con Pemex para no seguir cargando con sus pasivos. Algunos consideran que el nearshoring prácticamente ya se nos fue como país, las reubicaciones las están ganando otros países y la falta de energía eléctrica es un gran problema en esta nación.





***





A los empresarios mexicanos les aconsejaron invertir con socios extranjeros, en equipo, para que en caso de problemas jurídicos, todo se litigue en tribunales extranjeros. Recomiendan invertir en tierra ya sea en México o en el extranjero. Prevén más migración de norteamericanos a México por el costo de vida. Y la inflación en Estados Unidos sigue siendo un tema preocupante, no prevén recesión pero sí una leve desaceleración. Asimismo, recomendaron cautela con parques industriales ya que muy posiblemente la oferta vaya a superar la demanda. Dos áreas de oportunidad que ven en México: turismo y bienes raíces en determinadas ciudades. Y creen que el mejor contrapeso con el que cuenta México actualmente es el TLCAN.





***





En la Ciudad de México los diputados andan promoviendo que se coloquen letras de oro en honor al Poder Judicial en Donceles, mientras que a nivel nacional se está tratando de someter a los juzgadores a nuevas disposiciones derivadas de la tan anunciada reforma que impulsa el Movimiento Regeneración Nacional.

Los enterados dicen que la relación entre los legisladores capitalinos y los jueces encabezados por el magistrado RAFAEL GUERRA, presidente del Tribunal de Justicia local, es opuesta a la que mantiene por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte, de Norma Piña; pues en la ciudad se ha tratado de mantener un escenario de cordialidad y, por supuesto, de varios favores entre poderes.