Los Portales

Los integrantes del sector automotriz calificaron como fuera de lugar las declaraciones del investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Felipe Miguel Carrasco Fernández, quien en plena conferencia de prensa sugirió liquidar a los trabajadores inconformes de Volkswagen y reemplazarlos con robots para evitar "intransigencias".



***



Es decir, manifestaciones y emplazamientos a huelga, castigarlos con el despido fulminante y ocupar mano de obra no pensante y sin sentimientos para no batallar. Lo anterior porque, en el contexto del T- MEC, las plantas manufactureras instaladas en México deben garantizar la libertad sindical de los empleados, debido a que por mucho que haya avanzado la tecnología el factor humano sigue siendo esencial para sus labores.



***

Las aspiraciones presidenciales del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, podrían esfumarse en un abrir y cerrar de ojos, esto luego del conflicto que inició con uno de los sectores más importantes para la estabilidad de una entidad: las universidades.



***

Tras el enfrentamiento entre el emecista y la rectora del Centro Universitario de los Valles, María Luisa García, tuvo que salir al paso el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y dialogar posibles soluciones a los conflictos relacionados con los presupuestos de las instituciones. Aunque el mandatario estatal dejó ver que aceptaría la invitación, lo cierto es que puso varias condiciones para sentarse a la mesa con los académicos.

***

El que está en total sintonía con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos.

Ha sido una constante en la conferencia matutina del ejecutivo federal que los órganos autónomos han intentado obstaculizar la transformación del país siendo uno de ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Pues bien, el titular de Segob no se quiso quedar atrás y aprovechó la ausencia de la presidenta del INAI en el acto realizado en Coyolillo, donde se dio la celebración del aniversario del IVAI, para hacer ver que desairó a los afrodescendientes.

“Qué lástima que la Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Blanca Lilia Ibarra Cadena, prefirió estar en otro lugar, tal vez, tal vez, porque se siente “Fifí” y no quiso acompañarnos”, recriminó el nativo de la Cuenca del Papaloapan para dejar claro que las instituciones autónomas en Veracruz no son iguales a las nacionales.

No es falso, pero tampoco se exagera, cuando los opositores del presidente López Obrador critican que la señora que utiliza Jesús Ramírez para atizarle a los medios de comunicación todos los miércoles, no sabe leer bien y tiene problemas de comprensión también. Ayer quien se aventó la versión estenográfica de la mañanera no quiso corregirle a Ana Elizabeth García Vilchis sus torpezas: “Pero vamos con la siguiente. No hay militarizamien… militarización, como acusa la oposición y medios, tampoco hay represión a movimientos de protesta ni violación a derechos humanos, mucho menos torturas…”. Otra más: “Denise Dresser informaba a la embajada de Estados Unidos, como revelaron los cables de Wikilips… WikiLeaks, perdón…”.