Los Portales

Es decir, el mandatario habla mucho de los delincuentes de cuello blanco, pero ayer recibió en su casa a uno de los personajes más incómodos de Asia. Oficialmente se anunció que hablaron de proyectos de construcción, energía y telecomunicaciones. Esta reunión, dicen los que saben, pone en la mira a México de las autoridades coreanas. Lee Jae-yong, el heredero de Samsung, ha pisado la cárcel por presuntamente sobornar a políticos. Rara vez se le ve en público y es considerado uno de los millonarios más poderosos del mundo.



“Comentarles que en el Tramo 5 Sur se están haciendo ajustes en las ingenierías para poder proteger un sitio arqueológico impresionante, que hemos reconocido como Paamul II, este sitio cuenta con más de 300 edificios, algunos con alturas de más de ocho metros y va a resguardarse, va a reservarse como un sitio, un corredor ecológico y arqueológico en esta parte del Tramo 5 Sur que, como ustedes saben, corre de Cancún a Tulum”, informó durante la mañanera Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antes de que el Presidente de México se fuera a platicar con el heredero de Samsung. ¿No que no?, preguntaron los que tienen un poco más de memoria.



Que para nada fue sorpresiva la salida de Jorge Arganis de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues en la 4T advertían ya el mencionado cambio por cuestiones de salud desde hace varias semanas.



Según los comentarios que corrían hasta Palacio, ahora que quedó vacante la subsecretaría de Infraestructura que ocupaba el nuevo encargado de la SICT Jorge Nuño, a esa posición saltaría el actual subsecretario de Transportes Rogelio Jiménez Pons, esto para que a sustituirlo llegue el saliente gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín.



Dicen los que saben que autoridades de Fortín han levantado la mano para que la sede de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz se ubique en este municipio.



De manera inicial y de forma oficial se había anunciado que la extensión de este claustro académico se instalaría en Córdoba y aunque estaba todo listo autoridades locales no han definido un lugar.



La idea era captar a la mayor cantidad de estudiantes para que no viajaran hasta el municipio de Cuitláhuac, también ubicado en la zona centro y donde se encuentra la oficina central.



Pero en Fortín ya mueven “cielo, tierra y aire” para quedarse con la sede. A ver qué pasa.







