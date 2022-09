Los Portales

Dicen los que saben que apenas terminó la temporada de béisbol en el Águila de Veracruz y la comida fue suspendida para todos los deportistas que habitan en la Villa dentro de Leyes de Reforma en la ciudad de Boca del Río.



Mientras estaban los deportistas, el Instituto Veracruzano del Deporte se encargaba de desayuno, almuerzo y cena, pero por aquí se fueron los jugadores, el resto de los deportistas tienen que ver cómo le hacen porque ya no hay servicio, cuando se supone que las habitaciones fueron creadas para albergar a los talentos que no viven en la zona conurbada y darles las herramientas para un buen rendimiento, pues los resultados los están dando.



***



Pero eso no es todo, ya que los deportistas becados del IVD lamentan que a pesar de los premios y medallas que han dado para el estado, sus becas sean insuficientes, pues a veces no les alcanza ni para la proteína.



Y es que para un mejor rendimiento deben comer, carne, pollo, frutas y verduras pero expresan que el ingreso no es el suficiente para poder llevar una buena alimentación y engañan a la tripa con enlatados de pescado.



Entonces muchos lectores se preguntan, ¿qué hace exactamente el IVD? y ¿dónde van a parar los recursos?. Las autoridades prometieron apoyo a los deportistas, pero realmente no se ve comentan afectados.



***



La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de Ana Gabriela Guevara, tendrá que hacer con pinzas el proyecto de remodelación de una docena de centros deportivos en Tabasco, mismos que serán habilitados como sedes de los próximos Juegos Nacionales Conade, que se llevarán a cabo en mayo del 2023.



***



La intención es cuidar la implementación del presupuesto y evitar escándalos como los ya antes vistos en esa dependencia, pues todavía hace eco lo acontecido en Nuevo León, donde aún no se ha podido comprobar el destino de unos 40 millones de pesos destinados a la organización de la pasada edición de la justa, la cual tuvo que ser cancelada debido a la pandemia.



***



“Hacienda mantiene una perspectiva optimista respecto al crecimiento de la actividad económica en 2022, con un aumento puntual de 2.4 por ciento real; es importante mencionar que este escenario contempla una reducción del estimado en el paquete para 2022, que fue de 4.1 por ciento. Por otro lado, esto difiere de nuestra estimación de crecimiento del PIB en 2022, que es de 1.75 por ciento, en la que contemplamos la desaceleración de la actividad económica durante el segundo semestre del año, debido a los problemas coyunturales que continúan afectando el pleno desarrollo de la actividad económica”, advierte HR Ratings, cuya área de análisis la encabeza Felix Boni, y esta lectura coincide con varias casas calificadoras y expertos en la materia. Dicen que son optimistas en el Gobierno, pero no realistas como tratan de aparentar, incluso aunque el titular de Hacienda, Rogelio Eduardo Ramírez de la O, ande dando entrevistas hasta tratando de sonreír.



***



Fernando Alonso de Florida Rivero, liquidador judicial de Crédito Real, confirmó ayer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que desde el 13 de julio del 2022 se notificó a diversos directivos relevantes de la sociedad la terminación de la relación de trabajo.



***



Aunque en el edificio sobre Insurgentes Sur, frente al WTC, todavía se nota actividad, reveló que el 26 de julio de 2022 se concluyó y se materializó la entrega-recepción de los bienes, libros y documentos de la sociedad y el inventario del activo y pasivo sociales.



***



El liquidador de la institución financiera, que presumía operaciones en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, asegura que ha estado en negociaciones con acreedores de la sociedad, algunos de los cuales ya habían iniciado acciones judiciales de cobro y de ejecución de garantías.



***



Pero con los grandes ya han conseguido acuerdos, como con Grupo Financiero Banorte, BBVA México, Santander México, Scotiabank Inverlat. De acuerdo con el informe repartido entre autoridades, Crédito Real ya no tiene adeudo alguno con dichas instituciones y se liberaron activos otorgados en garantía.







Nos cuentan que la relación entre el General Luis Cresencio Sandoval y el Almirante Rafael Ojeda, si bien se mantiene dentro de lo

políticamente correcto, sigue sin ser la mejor a nivel personal e incluso institucional. Resulta que el titular de la Semar no puede quitarse aún de la cabeza que la filtración de los videos sobre el caso Ayotzinapa, en el que se observan marinos manipulando la

evidencia en el basurero de Cocula, se filtró de instancias militares. Y, ahora, aseguran que tiene incómodo a Ojeda Durán el discurso de que en 2023 su presupuesto crecerá en los mismos parámetros que el de Sandoval, pues tiene claro lo que representa en recursos absorber la operación de la Guardia Nacional y un largo etcétera.