Los Portales

Aunque la embestida de la Fiscalía tamaulipeca, de Irving Barrios, no podrá ir contra el extitular de la UIF directamente, se sabe que comenzará a presionarlo con su familia, por lo que busca fabricar una orden de aprehensión contra uno de sus primos que en el pasado fungió como proveedor del estado.



***



Los enterados aseguran que, con anticipación, en la 4T le corrieron la cortesía a Alejandro Moreno para evitarle la pena de divulgar los ya conocidos audios y guardar en un cajón las averiguaciones en su contra. Esas que doña Layda ha presumido en su programa.



***



Sin embargo, hace unos meses el dirigente del PRI estaba convencido de que como parte de la oposición conseguiría catapultarse hacia una eventual candidatura presidencial y lograría que los demás partidos cerraran filas con él ante una “embestida del Estado”.



***



El problema es que los cálculos salieron mal y pocos fueron los que se animaron a respaldarlo, por lo que no le quedó de otra más que ceder ante la poderosa maquinaria amloísta, que logró su apoyo para pasar una de las reformas más importantes para el presidente López Obrador: la militarización de la Guardia Nacional.



***



El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dice que el error de cambiarle los colores a la bandera de México lo asume él, que no es culpa de su director de imagen gubernamental, Javier Figueroa, quien supuestamente ya renunció por su ocurrencia de pintar de guinda morena el lábaro patrio.



***



“Si fuera mi hijo yo querría que le dieran otra oportunidad”, dijo Navarro Quintero sobre Figueroa, quien incluso podría ir a la cárcel por ultrajar al símbolo patrio. Que no logró concentrarse y realizó el cambio de la bandera sin afán de agraviar. Al final, agravió. ¿Si lo castigarán o lo perdonarán?, es la pregunta que vuela.



***



El departamento de comunicación social de Nayarit nada había dicho ayer y en su portal estaba la noticia que informaba que Nayarit en pocos años será protagonista del país. Lo cierto es que desde ya es protagonista, pero del escándalo por cambiarle los colores a la bandera. ¿A los de comunicación no los irán a correr también? La crisis la tuvo que encarar el gobernador y la verdad, no salió bien librado.



***



“Este es un país extraordinario, con una historia única, Por eso, yo no sé porqué se subordinan y les gusta a algunos someterse y aceptar el papel de vasallos, habiendo nacido en un país de mujeres, de hombres libres, grandes, gigantes, excepcionales. Ya, viva México”, ese es el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Será acaso para Martha Debayle? ¿O a quién tendrá en mente?







En Tamaulipas, de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, parecen querer dar la batalla hasta el último minuto de la administración, por lo que habrían decidido ir contra su principal enemigo público, el hoy procurador de Hidalgo, Santiago Nieto, coordinador de la transición legal del



gobernador entrante,



Américo Villarreal.