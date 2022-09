Los Portales

“Les van a quitar los genitales para que no sigan violando gente, con esta reforma legislativa, de fondo, se busca el cambio de una sociedad podrida”, lanzó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Propondrá, dijo, la castración. “Hay mucho violador suelto en San Luis Potosí de niñas y niños, tuvimos casos de pederastia y de gente que violó a una niña y que aparte la mata, ese tipo de cosas son las que se deben de acabar y solamente se van a acabar con una reforma profunda no nada más encerrándolos en la cárcel”. Los que saben se preguntan si estas declaraciones son parte de una campaña en marcha rumbo a otro puesto y si el Partido Verde está respaldando sus palabras.

Se vienen días intensos en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde gobierna Cruz Pérez Cuéllar, debido a que esta semana culmina el proceso de regularización de autos "chocolates" y todavía se espera que lleguen unos 37 mil propietarios a los módulos de verificación, que de por sí están ya saturados y presentan largas filas de vehículos.

Por lo anterior, tanto el superdelegado Juan Carlos Loera como el subdirector operativo de la Secretaría de Bienestar, Víctor López Ortega, buscarán una ampliación del plazo de regularización, lo que muy difícilmente conseguirán debido a que la Secretaría de Gobernación, de Adán Augusto López, fue tajante al advertir que no permitiría prórrogas.

“Somos partido aliancista desde hace 20 años, somos un partido que sabe trabajar desde el poder o desde la oposición, fuimos los impulsores de Va por México, con nuestros partidos coaligados el PAN y PRD, porque creímos y creemos que somos un muro de contención para cualquier intento que busque cambiar las reglas en la democracia del país”, dijo ayer Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI que los priistas no quieren. Su mensaje es raro, dicen los que saben que probablemente anda tratando de pedir ayuda, ahora que se menciona que si no cooperaba con Palacio Nacional, irían detrás de su madre por presuntos asuntos fiscales atorados.

Es decir, trata de explicarle a sus amigos que él no quiso traicionar a nadie, sin embargo, si no hacía caso de los mensajes del número 1 y del número 2, la señora Yolanda Cárdenas de Moreno, tendría que responder por el presunto lavado de dinero y evasión de impuestos de su Rafaelito Alejandro. Que ha tratado de argumentar que le pasaría lo mismo que a Lozoya y su madre, sin embargo, luego de sus posturas al frente del Revolucionario Institucional, como que nadie le cree ya que quiere ver por el bien común de los del partido, los mexicanos y alguien más de su familia. Que no tiene mucha m…

Dicen los que saben que para lograr el impulso de la marca Orgullo Veracruzano tanto en dependencias e incluso en el Congreso del Estado se ha pedido a los trabajadores que compren los productos que tengan el lema "Veracruz me llena de orgullo".

El producto que más ofrecen a los empleados son las gorras, las cuales tienen un costo de 400 pesos y se cuenta con una disposición de varios colores, a fin de que cada persona elija el modelo que más les agrade.

En el Congreso local se envía a una persona a levantar pedido, lo que significa que en una lista se apunta a quienes piden la gorra y el color que desean para, posteriormente, realizar la entrega y el cobro de la misma.

Las gorras deben ser utilizadas por los trabajadores en eventos públicos a los que asisten funcionarios, a fin de que la marca tenga presencia en varios espacios.

Además, en algunos eventos se ha pedido a los trabajadores que lleven un stand con los productos de la marca y los pongan a la venta de la población, pero, principalmente, que los utilicen para mostrar cómo se ven.

De pilón y, de ser posible, los trabajadores deben subir fotografías a sus redes sociales portando las gorras que fueron adquiridas con recursos propios y pagadas en una sola exhibición.

A pesar de contar con amplias y recientemente remodeladas instalaciones, en la Auditoría Superior de la Federación, el auditor David Colmenares Páramo decidió llevar hasta su natal Oaxaca la Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores que inició ayer lunes. En plena época de austeridad, nos cuentan que el evento costará al órgano contralor más de 8.5 millones de pesos en hospedajes y servicios para los invitados, entre los que se encuentran entradas para las zonas arqueológicas de aquella entidad. Nos aseguran que el titular de la ASF no suele ser tan buen anfitrión, pero ahora quiere hacer méritos para presidir próximamente la propia OLACEFS.