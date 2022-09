Los Portales

En meras palabras quedará la propuesta que recientemente adelantó el mandatario de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para que se reforme la Ley y en su estado se permita la pena de muerte para feminicidas y castración para violadores. Lo anterior, en el marco del feminicidio de la menor Chuyita en el municipio Villa de Arista. Al respecto, diversas organizaciones y colectivas exigieron ya que, en lugar de proponer iniciativas que no procederán porque la Constitución y los Derechos Humanos lo prohíben, se refuerce de manera inmediata la seguridad en la entidad y se haga justicia por el atroz acontecimiento.

***

Tras el secuestro de 22 migrantes a bordo de una unidad de Transpaís, las fuerzas del orden y de procuración de justicia, léase la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero; la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio; la Secretaría de la Defensa Nacional, de Luis Cresencio Sandoval; y la Secretaría de Marina, de Rafael Ojeda, le estarían siguiendo la pista al también llamado Zar del Autotransporte, Abelardo Osuna Cobos, propietario de la compañía.

***

Dicen los que saben que, este hecho ocurrido en 2019, no es el único, pues tanto las autoridades como las organizaciones de la sociedad civil tienen conocimiento de otros secuestros masivos de pasajeros en los autobuses de la firma, que actualmente recorren los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Esto, nos cuentan, encendió alertas en Palacio Nacional, por lo que ya está en marcha una minuciosa investigación. ¿Será?

***

Por cierto, a finales de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que activaría a las autoridades fiscalizadoras y laborales del país para averiguar cualquier indicio de malos manejos al interior de las proveedoras federales de limpieza, no obstante, las versiones apuntan a que Tecnolimpieza Ecotec no será incluida entre las exponentes a las que se les realizarán las revisiones.

***

La protección, según relatan integrantes del nicho, emana del nexo que los dueños, Rodolfo y Alfonso Ulloa Cruz, supuestamente guardan con el secretario de Inclusión y Bienestar Social en la Ciudad de México, Carlos Alberto Ulloa, quien antes trabajaba de la mano de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como su secretario particular. Se trata de alertas a desmenuzar, sobre todo porque entre los focos rojos que rodean la operación de la firma figura su constante contratación para el aseo del Metro, sistema dirigido por Guillermo Calderón Aguilera.

***

La construcción de fake news se da en todos lados, incluida, cómo no, la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ayer una presunta reportera, sin dar un solo dato duro, acusó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que preside Blanca Lilia Ibarra, de censurar a medios de comunicación y estar multando periodistas por realizar su labor.

***

Al respecto, el Inai respondió que eso es falso, que sólo hay un caso abierto contra un medio que habría publicado datos personales, pero que todavía está en aclaración y no es una práctica generalizada como se aludió. El planteamiento en la mañanera sólo le sirvió al mandatario para repetir su cantaleta contra los organismos autónomos que detesta y tampoco pidió detalles de las supuestas censuras del Inai.





***

Dicen los que saben que en la Cuenca del Papaloapan el alcalde de Tierra Blanca, Álvaro Flores Gómez, quien tendría que impulsar el proyecto de la 4T, se ha enfrascado en una lamentable confrontación con los liderazgos más representativos de Morena.

Relatan que los operadores del edil maniobran a favor del delegado de los programas del Bienestar, Manuel Huerta, y del diputado federal Sergio Gutiérrez, por aquello de las aspiraciones políticas.

Eso ocasionó que ya no sea considerado para eventos oficiales de la región aseguran los enterados habitantes y es al único alcalde que no se le ha visto en recientes actividades públicas como la inauguración del puente peatonal en el Santuario y el comienzo de la ruta de autobuses que promueven la imagen sotaventina entre los municipios vecinos de Veracruz y Oaxaca.





Nos cuentan que nada bien cayó en el SAT la noticia de que la jefa Raquel Buenrostro está en riesgo de ir a prisión o, por lo menos, de que sea inhabilitada por nueve años para desempeñarse en el servicio público. Se sabe que, en términos de la Ley de Amparo, no existen ya recursos jurídicos para que la funcionaria se libre de la sanción, pues el delito de violación a una suspensión judicial está plenamente acreditado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y en proceso de llegar al Ministerio Público desde el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. La única salida, ante su insistencia de desacatar la orden del Juez de Amparo, sería buscar alternativas de presión al sistema judicial no precisamente legales; las mismas que la “mujer de hierro” no suele perdonar a los contribuyentes.