Los portales

En ambos casos, el Senado, de Ricardo Monreal, sólo fue un espectador pasivo, si no es que ni siquiera fue avisado de dos acuerdos que en teoría deberían pasar por su escrutinio. Joe Biden, presidente de EU, no se ha pronunciado respecto lo resuelto en Zacatecas, pero se molestó por el expansionismo ruso permitido por nuestro gobierno. ¿Será que el presidente ucraniano Zelenzky tenía razón al desconfiar de la alineación “neutra” de México en su conflicto con Vladimir Putin?

La confirmación en la mañanera de hoy del nombramiento de Arturo Medina, procurador fiscal, como nuevo titular del SAT, en lugar de Raquel Buenrostro que se fue a la Secretaría de Economía, será una noticia buena, no solo para el mundo fiscal, sino para la 4T en general. Resulta que Medina también es allegado a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, de quien fue subsecretario de Gobierno y enlace con el Congreso local, donde hasta la oposición no lo vio con malos ojos, por sus posiciones no tan cerradas ni ortodoxas. Conoce la ciudad y hasta fue delegado en Tláhuac.

Se publicó el Índice Global de Innovación 2022, donde se miden avances científicos, investigación y patentes. Hasta arriba, como siempre, Suiza, EU, Suecia, Gran Bretaña y Países Bajos. México perdió lugares respecto al año pasado, y está a media tabla, en la posición 58 de 132. En el continente caímos dos lugares frente a Brasil y Chile. Hay que dar por perdido al actual sexenio en materia de ciencia y tecnología, en tiempos que ha sido manejados más con prejuicios ideológicos que con pragmatismo; empezando por el Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla y en la SEP, de Leticia Ramírez, que ha despreciado las calificaciones y la ciencia.

Y donde las autoridades hacendarias, encabezadas por Rogelio Ramírez de la O, y del banco central, de Victoria Rodríguez Ceja, tienen abiertas todas sus alertas es en la recesión que se viene en la economía de Estados Unidos, que podría pegar directamente a las remesas.

El último reporte del Banco de México muestra que el crecimiento de las remesas ya no es el mismo. En junio de este año aumentaron 15.6 por ciento, mientras que en el mismo periodo del 2021 fue de 26 por ciento. Es decir, se siguen enviando cantidades históricas de remesas, pero ya no con el crecimiento del 2021. Si a esto le sumamos la crisis económica de la que les vengo hablando, la situación podría empeorar.

Como sabemos, se vienen los meses más fuertes para la recepción de divisas, tan sólo en octubre, noviembre y diciembre del 2021 el crecimiento fue de más del 30 por ciento, aunque, como ya vimos, dicho aumento viene a la baja.

Informativamente el tema migrante va y viene, pero los flujos son constantes aun cuando no salgan en las noticias. Por ejemplo, en un año se recibieron cinco mil 438 niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes acompañados y no acompañados en el Centro Integral de Atención a NNA migrantes Nohemy Álvarez Quillay, ubicado en Ciudad Juárez. La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, informó que el 60 por ciento de las NNA son mexicanos, quienes atraviesan todo el país desde el sur con la intención de cruzar a suelo norteamericano, donde en muchos casos sus padres o familiares los esperan. El otro 40 por ciento son habitantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Luego de que en las últimas semanas la regidora expanista Karina Arróniz dejara de señalar los malos manejos en la administración actual de Medellín, por fin destapó su verdadero corazoncito por el partido Morena y anunció su incorporación a las bases guindas.

En un video, la edil aclaró que desde su adolescencia fue simpatizante del PAN, pero nunca se registró como militante y recibió poco o nulo apoyo, además de ataques, burlas y señalamientos hacia su persona por parte de los miembros activos del blanquiazul.

Dicen los que saben que la regidora no es una "perita en dulce", pues arrastra varias historias negativas, desde haber sido aviadora en la administración municipal anterior hasta obtener la autorización de dos asesores en nómina en la presente gestión morenista. Uno de ellos, por cierto su sobrino, familiar de su esposo que ha buscado desde hace años ser alcalde de Manlio Fabio Altamirano.

