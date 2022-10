Los Portales

Dicen los que saben que el que anda “dobleteando” es el comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Alfredo Corona Lizárraga.



Y es que nos llegan reportes desde el IVAI del ausentismo que tiene este funcionario en su oficina a donde asiste solamente dos o a lo mucho tres veces por semana dependiendo si hay o no sesión del pleno.



***



La razón de sus inasistencias en horas hábiles nos dicen es que también anda haciendo unas “chambitas” en el vecino estado de Campeche.



Resulta que es asesor de un conocido diputado local al Congreso de esa entidad, por lo que constantemente se le ve en el aeropuerto tomando vuelos hacia el sur sureste para no quedar mal con la otra “chuleta”.



***



Es sabido que, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, no le gustan los temas polémicos en los que se pueda ver involucrado, por lo que dicen que la muerte del abogado Jesús Hernández Alcocer lo tiene muy nervioso estos días.



***



Lo anterior porque, en últimos días, corre la versión de que el presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya mantenía desde su reclusión contacto telefónico con el magistrado, quien supuestamente le habría asegurado que faltaban pocos días para salir del penal para continuar con su proceso desde la comodidad de su casa.



***



En el marco del cuarto Informe de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, de la alcaldía Coyoacán salieron muchos elogios en estos días para la administración capitalina y, sobre todo, para el jefe de la policía Omar García Harfuch. Tales fueron los cumplidos, que más de uno reclamó en el llamado frente opositor Va por México, por lo que el alcalde Giovani Gutiérrez tuvo que salir a refrendar su compromiso para que la alianza avance en la CDMX y le arrebate a Morena el control de la administración local.



***



Por convocatoria de la consejera Carla Humphrey, en el INE se llevó a cabo una ceremonia por el décimo aniversario de Alonso Lujambio, exintegrante de los otrora IFE e IFAI a quien se le atribuyen los primeros ejercicios de fiscalización en procesos electorales. El mencionado evento sirvió también para que los asistentes debatieran sobre los avances y retos que existen aún en materia de combate a la corrupción y al financiamiento ilícito, así como la optimización de las elecciones.



***



El entrante gobierno de la morenista Mara Lezama en Quintana Roo está en la revisión del endeudamiento que le dejaron las administraciones pasadas, desde los priistas Félix González Canto, Roberto Borge y por supuesto el aliancista Carlos Joaquín. Si bien el estado actual de las finanzas permitirá la operación de los programas de desarrollo sin contratar deuda adicional, es sabido que la entidad mantiene un adeudo a largo plazo que ronda los 20 mil

millones de pesos.



***



Al menos uno de los diversos asesinatos registrados en estos días se pudo prevenir, específicamente el de Esmeralda Gallardo, en la ciudad de Puebla, quien buscaba a su hija Betzabé desde hace más de un año. La madre buscadora había recibido amenazas desde septiembre pasado y, a pesar de haber notificado el hecho a la Fiscalía estatal, de Gilberto Higuera, no recibió protección. De hecho, fue un día después de

su muerte cuando se ordenaron medidas de protección para la familia.



***



Dicen que en los peores momentos salen las verdades y es que con las próximas elecciones casi a la vuelta de la esquina y la crisis que atraviesa el PRI entre los electores y con sus supuestos aliados, ya comenzaron a desenmascararse los priístas que podrían ser los próximos chapulines.



***



Que una diputada que ha dejado mucho que desear en ese sentido es Paloma Sánchez, una joven emanada de la administración peñista que utilizó la atención de los medios nacionales para blindar su imagen, pero dejó de lado a su partido. Entre entrevistas y minutos radiofónicos, la sinaloense olvidó defender y posicionar estrategias para intentar salvar la decadente imagen del Revolucionario Institucional. No cabe duda que supo capitalizar su cercanía con Alito Moreno.







Muchos reclamos dribló, esquivó pues, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al dar el pésame a los familiares y amigos de la diputada local Gabriela Marín, asesinada a tiros en el estacionamiento de una farmacia de Cuernavaca. Ciudadanos, funcionarios y exfuncionarios de esa entidad marcaron al futbolista como corresponsable del alza en la incidencia de diversos delitos, incluidos los relacionados con actividades del crimen organizado. Es más, en varias ocasiones le recordaron la reunión que sostuvo con presuntos miembros de la delincuencia, aunque sigue negando las fotos publicadas por esta casa editorial.