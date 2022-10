Los Portales

Nos confían que algunos aspirantes a la gubernatura de Coahuila dejaron ya de lado las formas y abrieron fuego contra sus correligionarios que buscan también abanderar a la Cuarta transformación en la elección del próximo año. Que ya les vale el orden y las instrucciones de Palacio.

***

Por ejemplo, el senador Armando Guadiana Tijerina, conocido como El Rey de Carbón, llevó hasta la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, su confrontación con otro de los aspirantes morenistas, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

***

De paso, dicen los que saben, acusó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, de orquestar ataques en su contra, esto ante un escenario en el que parece haber prácticamente perdido la posibilidad de representar a la 4T por su supuesta cercanía con el gobernador priista Miguel Riquelme. El punto es que los empresarios se cuestionan mucho el armado del equipo de Mejía Berdeja, pues hay antecedentes en todos ellos que dan miedo.

***

Que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, fue recibido con todo y bastón de mando en el Congreso de Chiapas por representantes de los pueblos originarios, quienes colocaron una indumentaria típica de los chamulas al funcionario federal y hasta le hicieron un ritual de “limpia”.

***

Dicen que en Palacio Nacional ven con buenos ojos el recibimiento que las comunidades hacen al encargado de la política interior en sus recorridos, lo que se suma a los acuerdos que ha logrado con varios gobernantes estatales para coordinar la implementación de las estrategias prioritarias de la llamada Cuarta transformación.

***

Que en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), el equipo de Luis Humberto Fernández apuesta fuerte por la digitalización estudiantil, prueba de ello es la reciente adquisición de 30 mil computadoras de escritorio y otras 738 portátiles mediante el proceso AA-011C00999-E39-2022, signado con Altum Tecnologic S.A. de C.V. bajo el marco de contratación plurianual del "arrendamiento de equipo de cómputo personal y periféricos”, mismo que culminará hasta diciembre de 2024 e implica la entrega de equipo de última generación y la más alta calidad, luego de presentar la mejor propuesta económica.

***

Asimismo, el acuerdo que contó con la supervisión de la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, y la Función Pública, de Roberto Salcedo, servirá para impulsar entre los alumnos de niveles básicos las Educápsulas, herramientas tecnológicas para fortalecer conocimientos de español, matemáticas y habilidades socioemocionales.

***

***

Una vez más, el Poder Judicial del estado de Veracruz vuelve a ser objeto de críticas por la mala construcción y falta de servicios de sus instalaciones, al hablar específicamente de las ciudades judiciales.

Y es que de acuerdo con abogados veracruzanos, los recién inaugurados Juzgados de Ciudad Cardel se encuentran en pésimas condiciones para operar.

Pues no hay elevadores, no cuentan con equipos de aire acondicionado, no tienen agua y los sanitarios se encuentran completamente sucios.

***

De acuerdo con los litigantes esto se trata de una total violación a los derechos humanos para los empleados, abogados y los ciudadanos que acuden a realizar trámites.

Por si fuera poco, las oficinas se encuentran completamente cerradas y no hay ventilación pero tampoco equipos de enfriamiento, por lo cual los empleados tienen que soportar altas temperaturas, de la misma forma que los abogados y los justiciables.

Lamentaron que a pesar de haber comenzado a funcionar recientemente el edificio se encuentre de esta manera. Cabe mencionar que como parte de la apertura de Ciudad Judicial en Cardel se cambiaron los juzgados Décimo Sexto y el Juzgado Sexto de Primera que antes estaban en el Distrito Judicial de Veracruz.

***

“Sí, pero es parte de lo mismo, es la politiquería. No le den importancia a eso, no es nota, no, no, no, no es nota. Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo, eso sí es nota, lo demás son nuestros adversarios conservadores”, dijo el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuando le preguntaron por los Guacamaya Leaks y la Sedena. ¿No habrá respuesta? Pues no, porque no es nota.