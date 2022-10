Los Portales

“Puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024”, dijo este fin de semana Ricardo Monreal, después de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunciara que en su programa de los Martes del Jaguar revelaría información del senador. “El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia, que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”.

El senador, que desea ser candidato de Morena a la Presidencia de la República, dijo que siempre ha considerado que anticipar con tanto tiempo la sucesión iba a generar este tipo de desencuentros. “Yo estoy muy tranquilo porque en mi conversación con todos los líderes de todos los partidos y todos los coordinadores es normal que converse con ellos. En el pasado toda mi vida como opositor fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido, es inaceptable, inverosímil que nos estemos destruyendo al interior, pero es parte de esta campaña anticipada”.

Monreal tuvo que aceptar el rompimiento con el habitante del Palacio, pero llamó a la prudencia. Aunque dijo que no se dejará, ni se rajará. Unas horas después, Layda Sansores reculó, dijo que se cancela el programa dedicado al de Zacatecas. “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”. Por lo pronto, el tiro ya se cantó y el senador ya sabe que le aplicarán la misma receta que dejó en el suelo a Alito Moreno.

Actualmente, México se encuentra en la nada honrosa lista de naciones con mayor índice de criminalidad, según datos revelados por el asesor en la materia Alberto Capella Ibarra, quien recientemente participó en el encuentro virtual “Acuerdo social para vencer la violencia en México”.

Para quien fuera titular de la policía en Tijuana, Morelos y Quintana Roo, uno de los principales problemas de nuestro país es que, mientras la seguridad pública está “secuestrada” por la política partidista, las bandas delictivas sofistican sus actividades y avanzan en el control no solo de estupefacientes, sino de recursos e insumos como minerales, agua y alimentos.

“No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis, hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida”, dijo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, después de que un novio fue asesinado a balazos mientras salía de la iglesia La Candelaria, en el centro de Caborca, dejando viuda a su esposa con el vestido teñido de rojo. Es decir, según Durazo, que no debemos preocuparnos…

Quien sin aspavientos ni movilizaciones visitó ayer el puerto de Veracruz fue la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Y tan desapercibido pasó su arribo que comensales de su hotel favorito se sorprendieron de ver a la funcionaria federal comer y convivir como una ciudadana más en compañía de lo que se percibe son grandes amistades.

En la imagen trepada en redes sociales, los que conocen, identificaron a Dulce María de la Reguera Gómez, mejor conocida como ‘Nena’ de la Reguera, excandidata a la alcaldía de Boca del Río; Rosa María Hernández Espejo, diputada federal por el Distrito IV de Veracruz; Claudia Tello Espinosa, diputada federal por el Distrito VIII, y Raquel Bonilla Herrera, diputada federal por el Distrito V de Poza Rica, quienes se observaron muy amenas y divertidas con la titular de Sener.

Como se ve, en la 4T los liderazgos femeninos dan ejemplo de unidad, trabajo conjunto y convivencia fraterna. Saben bien, mujeres trabajadoras, que la competencia es afuera.

Destacó que entre las felicitaciones a ALEJANDRA DEL MORAL, por su designación como candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, estuvo la del aspirante del PAN, Enrique Vargas del Villar, quien además dijo estar listo para “ser o no ser” abanderado de la alianza opositora. La mencionada declaración abre la posibilidad a que la priísta abandere la coalición “Va por México” y el exalcalde de Huixquilucan se sume a un proyecto de unidad para derrotar en las urnas a la morenista Delfina Gómez.