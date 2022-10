Los Portales

Hasta 77 familias de la región Ejido Villahermosa, Chiapas, recibieron sus viviendas completamente reconstruidas tras las afectaciones que sufrieron por el sismo de septiembre del 2017, como parte del Programa Integral de Recuperación que encabeza Cemex, de Fernando González Olivieri. La mencionada iniciativa generó también en el estado que gobierna Rutilio Escandón diversos talleres de autoempleo y autoproducción en beneficio de unas mil personas, cuya actividad económica principal es la producción de café.



***



El PVEM presentó una iniciativa la semana pasada para prohibir los espectáculos de delfines que están bajo cuidado humano. Pero ustedes se acordarán de su idea al prohibir los circos con animales, que al principio parecía buena y popular y que terminó siendo una tragedia para esos animales, ya que el 80 por ciento de ellos, aseguran los que dieron seguimiento, murieron al año de aprobada esta ley.



***



Bueno, pues ahora está en juego la vida de 300 delfines en México y le corresponde al Senado de la República analizar con responsabilidad, objetividad y tomando en cuenta la opinión de expertos, este tema.



***



No sería la primera vez que el Verde hace trueque por otras iniciativas, haciendo de estos temas algo político en lugar de aspectos a considerar como la vida de los animales, la recuperación de niños en terapia o el empleo de 15 mil personas. Si no, ¿por qué en la Cámara de Diputados se presentó esta iniciativa y se aprobó en dos horas? Son preguntas para Jorge Emilio González Martínez, el famoso Niño Verde que disfruta las olas del mar desde Cancún.



***



Una vez que la empresa de arrendamiento Jet Van Car concluyó en enero pasado el periodo de inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública, por incumplir un contrato con el Servicio de Protección Federal, regresó a las contrataciones públicas con muy buenos números. Pareciera que para la empresa de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López no hubo merma en su reputación, pues en este 2022 ha firmado ya 19 contratos con dependencias del gobierno federal por más de 335 millones de pesos. La mayoría de las asignaciones se le entregaron a través de adjudicaciones directas, señalan datos del portal Compranet. Hay que recordar que Jet Van Car fue una de las compañías más favorecidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde obtuvo unos 405 contratos por más de 6 mil 500 millones de pesos.

***

Dicen los que saben que quien no pierde tiempo es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues en sus ratos libres se dedica a sumar adeptos, ya que para muchos es una de las principales “corcholatas” rumbo al 2024.



***



Y una muestra es que quiere abarcar todos los espacios posibles que permite la tecnología, para lo cual participó en el conversatorio digital “Retos de la 4T por la seguridad y el bienestar social”, en donde interactuó con amigos, vecinos y familias de 170 de los 212 municipios que conforman Veracruz.





***







Que pequeñas y medianas empresas exportadoras del estado de Guanajuato podrán acceder, en los próximos días, a un financiamiento de mil millones de dólares que Exitus Capital, de Carlos Rahmane, pone sobre la mesa para impulsar su proceso de crecimiento nacional e internacional. La noticia será anunciada este jueves durante el Foro Go 2022, que se lleva a cabo en la entidad gobernada por el panista DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ, esto como parte de las acciones que la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior lleva a cabo para apoyar a los emprendedores de la entidad.