Los Portales

Así como el presidente López Obrador ha atacado, acabado y destruido importantes programas sociales, desaparecido obras que beneficiarían a los mexicanos, ahora con esa misma lógica destructiva va contra los órganos autónomos para desaparecerlos o controlarlos”, advirtió el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, dejando ver que seguirán con su desgastada campaña contra el mandatario. Cada fin de semana acusan lo mismo. Suena ya a puro bla, bla, bla…



***



Que los panistas esperan que la ofensiva de Creel directa contra Segob, o Adán Augusto López, surta mayores efectos mediáticos en su lucha por reposicionar su imagen dentro de la discusión pública, pues han estado muy fuera de las conversaciones de la gente que sigue preguntándose dónde están las opciones para los que no quieren votar otra vez por la 4T. Lo cierto también es que parece que nomás no pegan sus estrategias y que la gente tampoco quiere votar otra vez por un Calderón o un Fox.



***



Que Ricardo Monreal Ávila continúa con sus aspiraciones, sin dejarse amedrentar por la guerra sucia, por aquellos que buscan la confrontación y quienes quieren enturbiar, contaminar y polarizar más el ambiente. El líder de la mayoría en el Senado busca la reconciliación y terminar con el rencor y el odio. Afirmó que no pasa nada con el hecho de que lo señalen porque piensa diferente, por su carácter autónomo, y por sus opiniones.



***



Las intenciones del diputado morenista Antonio Pérez Garibay de gobernar Jalisco parecen no estar tan desvanecidas como se pensaba, pues cuentan que entre los temas que salieron a colación en el marco de la Fórmula 1 estuvo el de suceder a Enrique Alfaro en el encargo, con quien, por cierto, fue captado durante el evento.



***



Por supuesto, la situación no habría caído muy bien en la cúpula del Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, al que pertenece Alfaro Ramírez, porque una cosa es disfrutar el paddock con el papá del famoso Checo Pérez, y otra muy distinta fraternizar con el enemigo político y abrir la posibilidad de entregar la plaza a la 4T.



***



Que salieron con mal sabor de boca y pocas explicaciones que dar en Palacio Nacional los mexicanos que fueron a pedirle a Estados Unidos la Categoría 1 en seguridad aérea. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y el encargado de despacho de la SICT, Jorge Nuño, encabezaron la delegación mexicana integrada por el Subsecretario de Transportes de la SICT, Rogelio Jiménez Pons y el director general de la AFAC, Miguel Enrique Vallín Osuna. No pudieron presumir mucho más en su comunicado el fin de semana.



***



Hablando de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dicen los que saben que el secretario Jorge Arganis volvió a decirle a su amigo López Obrador que ya no desea continuar con el encargo, pero que el habitante de Palacio Nacional sigue sin tener en mente quién puede hacerse cargo de tantos problemas pendientes, sin echar a perder su carrera política. Que es como la rifa del Jaguar, el León o la Guacamaya…

***

Se estima que el contingente que desfiló en Xalapa por el Día de Muertos fue de unas 20 mil almas y participantes de muchos municipios.



Y ya se está haciendo una "tradición" que los burócratas ya sea por voluntad propia o “inducidos” sean los protagonistas en estas festividades donde se recuerdan a los que se nos adelantaron en el camino.



***



No obstante, en la transmisión se apreció que hubo dependencias que no participaron y no atendieron la convocatoria. Dicen los que saben que tuvieron “tache” las delegaciones de Sefiplan, Sedecop, e incluso tampoco se vio en su participación del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).





***







Durante el fin de semana, el diputado SANTIAGO CREEL MIRANDA y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvieron una confrontación en redes sociales. Mientras el encargado de la política interior acusó de hipócritas a los panistas por no respaldar que el Ejército se mantenga en las calles hasta 2028, pero sí pedir apoyo en los estados que gobiernan, el presidente de la Cámara de Diputados respondió que lo que resulta una hipocresía es no cumplir la Constitución a pesar de haber jurado hacerlo, y de paso andar de gira por el país dividiendo a los ciudadanos.