Los Portales

“Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”, dijeron ayer a través de una carta los Obispos Católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Que mucho malestar causó en Palacio que se pusieran del lado del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Un reporte que circula entre congresistas estadounidenses explica los motivos que orillan a los venezolanos a tratar de internarse en Estados Unidos y encontrar una nueva vida: “Venezuela, bajo el régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro, sigue en profunda crisis económica y humanitaria. De 2014 a 2021, la economía venezolana se contrajo un 80 por ciento y exhibió tasas de hiperinflación entre las más altas del mundo, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional”.

Más detalles que analizan los políticos del país del norte que se ha visto cuestionado por cerrarle la puerta a los venezolanos, incluso bajo el gobierno demócrata de Joe Biden: “Si bien la hiperinflación ha disminuido, la inseguridad alimentaria y el colapso de los servicios de salud y otros servicios sociales han dejado a siete millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria y han llevado a más de 7.1 millones de venezolanos a huir del país. Un informe de octubre de 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que 75 por ciento de los venezolanos que buscan asistencia en países de América Latina y el Caribe viven bajo circunstancias precarias”.

Los más observadores señalan que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha hecho movimientos en los últimos días para hacerse del control del Poder Judicial en su estado. Primero, logró correr al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, cuando aún le faltaban dos años y dos meses para concluir su encargo. Después, el morenista consiguió que su consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana, se convirtiera en magistrado vitalicio, esto sin contar con los requisitos de ley establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Los que saben dicen que a la campaña morenista por el Estado de México podría llegar finalmente Horacio Duarte como candidato, el actual coordinador de la campaña de Delfina Gómez, pues la salud de la maestra no sería la más óptima en últimos días para hacer recorridos por la entidad. Como reportamos en este espacio, lo anterior ya habría sido notificado en Palacio Nacional, pero la novedad es ahora que ya no ven tan mal la llegada del extitular de Aduanas a la contienda, en la que se enfrentará muy probablemente a la priísta Alejandra del Moral.

Según quejas de los mismos usuarios en el Registro Civil de Veracruz se están haciendo excesivos cobros por los trámites que se realizan.

Y es que hay quien dice que las actas de nacimiento no deberían costar nada debido a una reforma promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto pero a las actuales autoridades se les ocurrió generar un cobro, que según dicen no se reporta a la Tesorería.

Los precios de los trámites van de acuerdo a la urgencia de cada persona pues los denunciantes señalan que por ejemplo las actas de defunción superan los mil 800 pesos, cuando estaban catalogadas en mil 100 pesos.

Parece que el Registro Civil se ha vuelto el negocio de algunos pues ya que hablamos del tema no solo en Veracruz se presenta esto, hace pocos días también se denunció que la titular del Registro Civil en Ignacio de la Llave también hace cobros que no se reportan.

Pobladores llaman a hacer una revisión por parte de la dirección del Registro Civil en el estado para estar seguros del tema y empezar a poner orden para el beneficio.

“Y no es cierto que por el tribunal y por el INE haya democracia en México, no. Hay democracia en México o se avanzado para que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos. Ellos siempre andan buscando favorecer a los potentados”, lo dicho por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR este lunes 31 de octubre del 2022 durante su mañanera. “Pues es que, como el mundo al revés, los defraudadores, los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas, lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal”.