Los Portales

Hablando de información confidencial. Entre los especialistas en materia de inteligencia, algunos un tanto afectos a las teorías de la conspiración, existe un debate sobre la identidad real de los hackers que están detrás de los Guacamaya. Mientras algunos aseguran que los artífices del hackeo fueron órganos gubernamentales de Estados Unidos, con el fin brindarle una lección a Andrés Manuel López Obrador por su defensa a ultranza de Julián Assange, otros aseguran que esto fue una obra de los rusos, quienes están interesados en demostrarle a los gringos que pueden tener control sobre su patio de atrás.

***

Otra de las hipótesis, la más peligrosa según los observadores, es que la Secretaría de la Defensa Nacional permitió que se filtraran los correos, pues un grupo de altos mandos militares quieren darle una lección a López Obrador quien, según ese grupo de poderosos, ha llevado la imagen del Ejército a la humillación en los últimos años. Una lección contra el habitante de Palacio que les pega, pero también los deja mejor parados ante lo que podría venir en los

próximos meses.

***

“Miren lo que hizo el INE. Tiene muchísimo dinero, porque, además, los funcionarios del INE y del tribunal ganan más que el Presidente porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon y tienen fideicomisos, y se dan la gran vida. Pero ayer se dio a conocer que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados; y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información”, dijo Andrés Manuel López Obrador ayer sobre la incómoda encuesta del Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova.

***

A quienes no le cayó nada bien la noticia de que el carnaval de Veracruz se realizará nuevamente en verano fue a los representantes de las agrupaciones de comparsas, batucadas y bastoneras que son los verdaderos participantes de la máxima fiesta del pueblo veracruzano.

Pues “sin tapujos” externaron el mal sabor que se llevaron este jueves, al conocer que el Carnaval de Veracruz se realizará en junio y no en sus fechas tradicionales que era lo que habían solicitado a las autoridades municipales y al comité organizador de la fiesta en días pasados.

***

De acuerdo con representantes de las agrupaciones de comparsas, batucadas y bastoneras, junio no es la fecha más adecuada debido a los intensos calores que se registran.

Recuerdan que en la edición del presente año, se tuvieron varias personas desmayadas por golpes de calor, y fue parte de la causa por la que en algunos días hubo varias gradas vacías.

Sin embargo por amor a la fiesta apoyarán a las autoridades con el cambio de fecha, pero advirtieron que para la edición 100 del Carnaval no quitarán el dedo del renglón para que se recuperen las fechas originales.

***

Sobre la encuesta que mandó a hacer el INE, que arroja que 78 por ciento de los ciudadanos apoyan el proyecto de elegir a los consejeros por votación popular y 93 por ciento piden que se reduzca el dinero a partidos políticos, Lorenzo Córdova salió a hablar a los medios de comunicación para tratar de frenar los cuestionamientos. El consejero presidente del INE dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que la encuesta se levanta dos veces al año con la finalidad de ir midiendo la eficacia de las políticas de comunicación del instituto. Sonaba alterado el hijo de don Arnaldo, como haciendo berrinche.

***

Aseguró hasta en Twitter que son una institución seria que no oculta encuestas, pero la forma en que la dieron a conocer no fue muy directa. “Hablemos con precisión Ciro, querían hace dos meses (voto popular para elegir consejeros). Lo que ustedes mismos han evidenciado, han ocurrido muchas cosas en el camino”. Lorenzo aseguró que son los detractores del INE los que hacen ruido y que ellos son lo mejor del mundo… Ya se hicieron bolas y parece que no quieren reconocer sus propios datos. La campaña de Palacio Nacional contra el INE, por lo pronto, gana fuerza.

Por los resultados obtenidos en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, SANTIAGO NIETO CASTILLO ha logrado mantener su posicionamiento positivo tanto entre la militancia morenista, como entre la ciudadanía. De ahí que, según la más reciente encuesta de México Evalúa, el extitular de la UIF se posiciona como el sexto personaje morenista con mayor aprobación para convertirse en candidato presidencial y en la décima posición en cuanto a la opinión de la población en general se refiere. Pues bueno, eso es lo que anda diciendo en corto este personaje que, lo que sea de cada quién, tiene información que es oro molido gracias a su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera.