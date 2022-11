Los Portales

Empresarios y funcionarios de todo el mundo están reunidos esta semana en Egipto en el marco del foro First Movers Coalition, una colaboración entre el Foro Económico Mundial y el enviado especial presidencial de Estados Unidos por el clima, John Kerry, con la que se pretende aplicar nuevas tecnologías en los sectores de la industria y el transporte pesados para reducir las emisiones de carbono.

***

En el encuentro, el director de Cemex, Fernando González Olivieri, adelantó que la multinacional mexicana realiza pruebas piloto de camiones revolvedores de concreto premezclado totalmente eléctricos en colaboración con socios como Volvo; además de que se invirtió en el reemplazo de hasta 200 camiones que utilizaban diésel por unidades que funcionan con gas natural que genera menos emisiones al ambiente.

***

“Sí, sí, sí. Total apoyo a Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, porque todo mundo sabe allá de que le han hecho la vida imposible en lo político, muchos obstáculos, por intereses de la delincuencia organizada y la de cuello blanco”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera. Así se metió nuevamente al pleito político que desató la jefa de Gobierno de la Ciudad de México contra el fiscal de Morelos, por el supuesto encubrimiento de un feminicidio que acusa Sheinbaum. Lo que llama la atención, es la rapidez de las filtraciones de las llamadas y videos del caso, cuando los de Morelos, enemigos del gobernador del estado, dicen que no han entregado nada de su investigación. Y cuando nos aseguran que ya no existe el Cisen.

***

Y Cuauhtémoc Blanco agarró el balón en vuelo contra Uriel Carmona, el fiscal de Morelos que le dejó Graco Ramírez. “Que lo tome la Fiscalía General de la República, saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto; siempre le he dicho al fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto… entonces, ojalá y se resuelva en la Fiscalía General de la República, creo que sería muy importante”, dijo el exfutbolista. Eso, cuando le preguntaron si debía ser destituido del cargo. “No me toca a mí separarlo o destituirlo del cargo, son los diputados quienes deben tomar esa decisión”.

***

En el Revolucionario Institucional capta reflector que el dirigente nacional, Alejandro Moreno, negocie con diversas bancadas al mover como moneda de cambio a la diputada Ana Lilia Herrera. Que en las filas tricolores no ha pasado desapercibido que busca colocarla como senadora para que él decida la mayoría de los nombres que ocuparán curul en la cámara baja. Pero eso no es todo, ya que Alito también mueve alfiles para que Herrera Anzaldo sea considerada militante de Morena, o bien, que Dante Delgado le abra las puertas de Movimiento Ciudadano. Así, todo indica que la apuesta del campechano es ganar a como dé lugar.

***

Además de la presidencia en el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, otro cambio que se avecina es en el Tribunal Electoral de Veracruz.

En el caso del primero culmina su etapa que fue incluso ampliada la aún titular Isabel Inés Romero, quien el 30 de noviembre se jubila del Poder Judicial de la entidad.

Para sustituirla solo hay de dos “sopas”, pues la responsabilidad recaerá en alguno de los otros dos magistrados tales como Esteban Martinez Vázquez o Ayleth García Cayetano.

Dicen los saben que en el TEV el próximo cinco de diciembre tomará protesta como presidenta Tania Vásquez Muñoz, en sustitución de Eduardo Sígala Aguilar quien finaliza su periodo como titular y al mismo tiempo su ciclo como magistrado electoral.

***

Nos anticipan que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción recurrirá a instancias legales por los adeudos que la saliente administración de Quintana Roo dejó con proveedores, mismos que ascenderían a seis mil 500 millones de pesos. Más específicamente, los empresarios señalan que la Secretaría de Finanzas y Planeación, de YOHANET TORRES, dejó de pagar por los servicios contratados para luego redireccionar el dinero a otros rubros. De ahí que solicitarán su separación del cargo como diputada local para enfrentar los procesos judiciales venideros sin la protección del fuero.