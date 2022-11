Los Portales

Ted Cruz es uno de los políticos estadounidenses que hace enojar al presidente López Obrador desde el norte. Las críticas de este personaje calan hondo en Palacio y provocan respuestas desde las mañaneras. Tal vez recuerda que Ted fue quien dijo: “El clima actual al que se enfrentan los políticos y periodistas en México es el más mortífero de la historia. En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo… El presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias”.

***

Quién entiende al gobernador Miguel Barbosa, un día apoya a uno de los aspirantes amloístas a la Presidencia y al otro redirecciona los elogios. Primero, el mandatario poblano decía estar en el bando del canciller Marcelo Ebrard, luego las porras fueron para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y más recientemente se decantó por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien por cierto ha tenido mucha actividad por aquellas tierras en los últimos días.

***

Aprovechando, dicen los enterados que al interior del equipo de Marcelo Ebrard generó mucha curiosidad ver a trabajadores de la Ciudad de México borrando con pintura blanca algunas bardas en la capital que promueven al canciller. Lo interpretan como una medida desesperada de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en medio de esta ofensiva que encabeza la que parece ser la candidata favorita de López Obrador. Lo toman como un berrinche ante los supuestos números que arrojan sus encuestas internas, que siguen indicando que la corcholata todavía no está definida.

***

Debido a que México es de los países con mayores exportaciones marítimas anuales, dicen que en la Semar, de José Rafael Ojeda Durán, están revisando opciones con las que se podrían mejorar los más de 100 puertos y terminales que conforman el sistema portuario. Lo hacen muy callados, pues es sabido que los de la Marina no han querido hacer mucho ruido durante este gobierno. Han logrado, dicen algunos, leer el temperamento del Presidente y mejor se muestran reservados, pero actúan sin parar.

***

Para ello, se revisan modelos implementados con éxito en otros países para reducir gastos y hacer más eficiente la operación, como en el caso del Puerto de Tianjin, en China, donde se puso en marcha un sistema inteligente de transporte horizontal de Huawei que consiste en la utilización de vehículos sin conductor que permitieron bajar en 30 por ciento los costos y redujeron casi en 20 por ciento el uso de energía de la terminal.

***

El problema es que la empresa china está en la mira del gobierno de Estados Unidos, y todo mundo sospecha que el asunto de seguridad y supuestas vulnerabilidades no estará a discusión en estos momentos, sobretodo tomando en cuenta los famosos Guacamaya Leaks que ya se quedarán en la historia como el fracaso en ciberseguridad de la Sedena y sus socios del norte.

***

Dicen los que saben que la actual titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, ya le tomó el gusto de estar en Veracruz cada fin de semana para sostener reuniones bajo mucha secrecía. Eso sí, trata de pasar de incógnita para evitar a los medios de comunicación, sólo se convoca a unos cuantos amigos y militantes importantes para su proyecto político.

En una de sus últimas visitas hubo muchos que se quedaron esperando ser convocados e incluso se trató de ocultar que había llamado a algunos para distraer a los adversarios políticos.

***

Las bases guindas aseguran que en Morena Veracruz los grupos ya están bien definidos y es mejor evitar las “orejeadas” para no caer en los dimes y diretes. Mencionan que el equipo de Nahle trata de pasar desapercibido para que en sus reuniones no haya filtración de información y las pláticas no vayan a parar a oídos de Manuel Huerta Ladrón de Guevara o del también diputado federal Sergio Gutiérrez Luna.

Hace poco Nahle compartió con un grupo de mujeres de Boca del Río, quienes le dieron el espaldarazo en su aspiración.

***

Nos cuentan emocionados que el que acaba de confirmar su visita a México es el senador republicano texano Ted Cruz, quien formará parte de la Conferencia Política de Acción Conservadora que, como aquí le adelantamos, reúne desde 1974 a líderes del mundo conservador, a cientos de organizaciones, miles de activistas y a millones de espectadores a través de los medios. La reunión está programada para arrancar el 18 de noviembre en un hotel de Santa Fe y Steve Bannon se prevé que hoy mismo esté aterrizando en Toluca. ¿Traerán alguna especie de amparo por si intentan detenerlos? Es broma, pero dicen que entre broma y broma…