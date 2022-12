Los Portales

Luego de que la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo denunciara la existencia de 30 mil puntos de venta de combustible robado, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tajantemente la existencia de semejante cifra, misma que contrasta con aquella premisa de que en esta administración se acabaría el conocido “huachicoleo”.



***



No obstante, las cifras oficiales todavía demuestran que actualmente se roban un promedio de cinco mil 600 barriles diarios de combustible en entidades como Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tamaulipas, lo que equivale a una pérdida económica diaria de unos 15 mil millones de pesos.



***



Que ayer estaban muy enojados en Palacio, pero no particularmente porque el mandatario mexicano ya no volará a Perú a su fiesta de líderes populistas, el malestar lo desató Elba Esther Gordillo, quien volvió a ganar su disputa con el SAT por un crédito fiscal de 16 millones 174 mil pesos, que la autoridad pretendía cobrar por el ejercicio de 2010.



***



Originalmente y respecto de este caso, nos recuerdan, la maestra ganó un juicio ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa el 13 de enero de 2021, mismo que fue impugnado por el SAT ante un tribunal del Poder Judicial, pero ayer volvió a ser fallado en favor de Gordillo por el TFJA. Ganó su caso porque probó que el SAT violó su derecho de audiencia, ya que al ser acusada de no presentar pruebas documentales a su favor, simplemente se encontraba en la cárcel.



***



Dicen los que saben que la industria automotriz volverá a dominar la conversación en la feria de tecnología más importante del mundo, el CES de Las Vegas, que se celebrará presencialmente los primeros días de enero, como cada año hasta antes de la pandemia. Incluso uno de los que ya confirmaron es el director general de Stellantis, Carlos Tavares, quien será orador, al igual que altos ejecutivos de John Deere, AMD, BMW y Delta Air Lines. Llama la atención que otra vez empresas como Microsoft, antes de las fuertes, siguen sin pintar con nuevas tecnologías en esta reunión.



***



Nos adelantan que el programa de conferencias de CES 2023 incluye 200 sesiones, incluyendo la serie el Futuro Electrizante de la Movilidad Autónoma, muy enfocado en los autos. Algunas mesas: Transformación Digital de la Movilidad; Movilidad Conectada y la Nueva Experiencia del Cliente Automotriz; Nueva Era de Energía del Hogar: Vehículos Eléctricos, Solar, Almacenamiento; Movilidad Aérea Avanzada: Percepciones y Realidad.



***



Hace algunos años la pregunta era por qué no presentar eso en la feria de coches de Detroit. Hoy siguen respondiendo que las empresas de tecnología están muy concentradas en los autos y todavía no encuentran una nueva idea para las masas que logre sacudir al mercado, como en su momento fue la llegada del VCR, las pantallas, la PC e incluso el Xbox.***

El abogado Daniel Cordero Gálvez, fue elegido como presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz para el periodo 2023-2024, al obtener la planilla Unión, Fortaleza y Servicio 149 votos en la elección efectuada este sábado.El nuevo presidente de esta institución, superó con 55 sufragios al segundo lugar Jorge Hernández Peredo, notario de San Rafael.

Lo que pocos saben es que el vencedor nativo de Nogales traía una “bendición” de Palacio de Gobierno.





******

Y es que curiosamente en ese municipio fue donde el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, puso en marcha la Campaña del Testamento en septiembre pasado.

Posteriormente el notario fue visto en la inauguración de la Pista de Hielo y Laguna Iluminada de Nogales también al lado del dos del estado. Sin duda en política las coincidencias no existen.



***

Nos cuentan que el secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, va tomando cada vez más fuerza en los afectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí que se le encarguen los temas más complicados, como en su momento fue la reforma a la Guardia Nacional y ahora la Reforma Electoral. Prueba de esa confianza es también la fotografía que quedó registrada de la marcha en favor de la 4T, cuando el encargado de la política interior flanqueó en todo momento al jefe del Ejecutivo. Y lo que resulta complejo de este tema, nos dicen, es que Claudia Sheinbaum ya comenzó a molestarse.

Muchos esperan un berrinche.