Los Portales

Que ayer los empresarios mexicanos, con toda confianza y a puerta cerrada en el Club de Industriales, le externaron al Presidente de México sus inquietudes, aunque están seguros de que otra vez no los escuchó.



***



Al salir de la encerrona de más de tres horas, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, comentó que la reunión con Andrés Manuel López Obrador fue muy buena y que trataron temas como la mitigación de la inflación, incrementar la inversión en el país y sobre la reforma electoral, la cual fue rechazada por el Congreso mexicano el pasado martes. Pura frase construida para evitar confrontación.



***



Se confirma que el contador Rolando Vega será el nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) a partir del 23 de febrero del 2023. “El presidente (López Obrador) estuvo presente y agradeció los cuatro años que estuve en el puesto”, dijo Del Valle.



***



Revivimos un discurso del contador, leído en 2012 ante banqueros y Felipe Calderón, en el que recordaba a su padre: “Don Rolando salió de su oficina del Banco el 31 de agosto de 1982, y nunca más pudo entrar en ella por la absurda, inútil y populista decisión de estatizar la Banca. Insisto, en la palabra estatizar porque yo ya trabajaba entonces en Banca Confía, y les aseguro que la Banca no sólo era ya nacional, sino muy nacionalista. Fue el peor golpe que mi padre sufrió en su vida profesional, pero la aceptó con dignidad y compromiso y se compensó en cierta forma cuando después pudo ver a su querida patria volver a alcanzar la estabilidad”. Un poco de contexto o historia.



***



Definitivamente a la diputada Margarita Zavala no le van a dar este año el premio a la sororidad, pues tuvo la puntada de arremeter en las redes sociales contra otra mujer sin justificación alguna.



***



A detalle, la legisladora llamo “hipócrita” a la consejera electoral Carla Humphrey, esto porque la funcionaria anunció que daría una conferencia magistral en el Instituto Electoral del Estado de México sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo en esa entidad el próximo año.



***.



En Centro Histórico de Querétaro, municipio gobernado por el panista Luis Bernardo Nava, hay ¡una plaga de ratas! Desde hace varios días circulan fotos y videos de los roedores (muchos del tamaño de un conejo) paseando tranquilamente por las plazas y jardines de la zona. Ante la problemática de salud pública, la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, dijo en broma que habría que convocar al flautista de Hamelín para retirarlas. Lluego, compuso el discurso y aseguró que tanto el gobierno municipal como el estatal ya estaban buscando una solución