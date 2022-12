Los Portales

Nos recuerdan que Dodd y Biden son grandes amigos desde hace décadas, demócratas católicos irlandeses que se unieron al Congreso en los 70. Se hicieron íntimos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con Biden como presidente y Christie (como le dice el mandatario), quien habla español con fluidez, encabezando el subcomité del Hemisferio Occidental. El presidente de Estados Unidos buscó a su amigo para llevar la relación con América Latina, prácticamente, nos cuentan, delegó toda la región en su buen juicio.



***



El 13 de diciembre, en Quito, Ecuador, Christie se reunirá con el Presidente Guillermo Lasso para discutir temas de interés compartido, incluida la promoción del crecimiento económico, la colaboración en los desafíos de la migración regional y la lucha contra el narcotráfico, agrega el gobierno de EU.



***



El 14 de diciembre, Dodd viajará a San José para reunirse con el Presidente Chaves para fortalecer la relación sólida entre Costa Rica y los Estados Unidos. Durante la reunión, abordarán temas de interés mutuo, como la participación de Costa Rica en la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica para construir resiliencia regional en las cadenas de suministro y la cooperación migratoria bajo la Declaración de Los Ángeles, y el deterioro de la situación en Nicaragua. Este último punto, nos cuentan, es el más delicado en este momento. De Perú y Pedro Castillo no se dice nada.



***



Que a la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, le queda mucho por pulir en cuanto a sus procesos de compra, y como prueba se encuentra la adquisición LA-0490000975-E183-2022 para la limpieza de oficinas. Lo comento porque al término de la Junta de Aclaraciones, de este jueves 8 de diciembre, se presentaron cambios a los requisitos de las bases, la mayoría, como resultado de las 15 interrogantes de Gott und Glück.



***



De esta forma, la empresa vinculada en el ramo a Enrique Gómez Mandujano consiguió que ahora ya no se deba acreditar el cumplimiento de ISO’s, certificaciones o Normas Oficiales Mexicanas, pues será suficiente con entregar una carta donde aseguren que cuentan con ellas. Frente al dudoso terreno, la participación podría recortarse, más aún debido a las versiones que ubican al empresario como cabeza de un entramado dedicado a dar apariencia de competencia de la mano de firmas como Decoaro y Supervisión y Tripallium.



***



Dicen los que saben que Mario Delgado estaba muy contento ayer, luego de que públicamente le confirmó a Marcelo Ebrard su amistad de años. Durante una reunión en Monterrey, le prometió al canciller piso parejo rumbo al 2024 para los candidatos-corcholata, y que revisará la petición de su amigo. Faltaba más. Y que prefirieron no hablar de la “señora”, como le dicen a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella, la que supuestamente los dividió.



***



Se va con la carta de Marcelo en la que pide a Morena: La celebración, en el primer semestre de 2023, de debates públicos entre las y los aspirantes para conocer y contrastar perfiles, trayectorias y propuestas. El establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la celebración de la primera encuesta de reconocimiento, tal y como se hace con antelación a los procesos electorales. La aplicación de la encuesta para la selección del coordinador de los Comités de Defensa del Voto de Morena sea realizada y supervisada de manera independiente y verificable, idealmente, con una sola pregunta en urna simulada.

***

Cibernautas en el Puerto de Veracruz se han quejado porque se ha instalado una Villa Encantada en el Parque Reino Mágico obviamente con el respaldo de autoridades municipales, el cual hasta lo promueve en sus redes sociales.

Y es que está manejando a partir del pasado sábado costos de 300 pesos por persona anunciando un espectáculo jamás visto. Lo que hacen ver los quejosos, que en su mayoría son jóvenes, es que hay incapacidad de ofrecer un espacio navideño gratuito a diferencia de otros municipios con presupuestos más bajos.





****

Citan por ejemplo casos como Paso del Macho o Tantima donde además de Villa Navideña hay Pista de Hielo, para la que se requiere un presupuesto de dos millones de pesos que es complicado pensar que no lo tiene un ayuntamiento como el de Veracruz.





***



El gobierno de Estados Unidos reconfirmó ayer por la tarde que el Asesor Presidencial Especial para las Américas, CHRISTOPHER J. DODD, viajará a México, Ecuador y Costa Rica del 11 al 14 de diciembre. Este lunes 12 de diciembre, en la Ciudad de México, el Asesor Presidencial Especial Dodd se reunirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y asistirá a las celebraciones de los 200 años de las

relaciones entre Estados Unidos y México.