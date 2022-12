Los Portales

Muy celebrada por la sociedad civil y algunos enterados fue la misiva y posterior asistencia de los exconsejeros del INE e IFE al Senado de la República para rechazar las reformas en materia electoral recientemente aprobadas por los diputados, exceptuando una participación.



Se trata del otrora consejero Marco Antonio Baños, quien no solo era hasta hace varias semanas el asesor del candidato panista al gobierno de Tamaulipas, César Verástegui El Truco para impugnar la elección; sino que recientemente aseguró que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca no tendría impedimento para ser candidato a la vacante que quedó en la Cámara Alta tras la muerte del morenista Faustino López, esto a pesar de que la FGR lo acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada.



Hace más de un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo personalmente al Canciller Marcelo Ebrard que, si quería ser candidato a la presidencia por Morena, lo exhortaba a recorrer el país y caminar con “el pueblo bueno”.



Este fin de semana, el secretario de Relaciones Exteriores anunció desde Monterrey, Nuevo León, que tomaría la recomendación del jefe del Ejecutivo y transitaría todos los estados y municipios de la República para tratar de convencerlos de apoyar su proyecto para el 2024.



Para ello, adelantó ya que dejará próximamente su encargo en el gabinete federal, por lo que invitó tanto a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como al titular de Segob, Adán Augusto López, a hacer lo propio a más tardar mediados del próximo año.



Sin embargo la señora, como le dicen a Sheinbaum sus competidores, ya dijo que ella no renunciará mientras busca ser presidenta de México, le dijo no a la propuesta de Ebrard mientras continúa aprovechando el cariño de AMLO para tratar de despegar.



“Sobre el tema de retirarnos de nuestro cargo, en mi caso no lo creo necesario. Yo, a diferencia de mis compañeros, pues, soy electa, y yo tengo una responsabilidad que cumplir”, dijo, como si todas las demás corcholatas no tuvieran nada que hacer con su vida.

Pareciera que este año algunos de los alcaldes de la zona centro de Veracruz entraron en una competencia para ver quién tenía la Villa Iluminada más bonita en esta temporada decembrina.

Y es que se vió el esfuerzo de municipios como Veracruz, Medellín de Bravo, Boca del Río, Soledad de Doblado, Xalapa, Nogales y algunos más que no solo colocaron un enorme pino sino que le echaron imaginación con la instalación de Santa Claus y su corte de renos, las casitas de jengibre, los nacimientos, personajes alusivos a la Navidad, los tapetes de luces y demás, sin duda todos unos grandes espectáculos que ya se han hecho virales en las redes sociales.





Aunque como en todo, siempre hay un frijol en el arroz y en este caso son varios pero por nombrar algunos ; a las alcaldesas de los municipios como Manlio Fabio Altamirano y Actopan municipios gobernados por Morena les llovieron una serie de críticas por sus Villas que dejaron mucho que desear, demostrando la austeridad republicana que pregona el partido que gobierna el país.

Con tan poquita luz y color hay quien dice "mejor no hubieran puesto nada si van a salir con esas cosas" basta ver la ola de críticas de parte de los mismos ciudadanos contra ambas servidoras públicas que se les vino encima la Navidad y esperan que ya para el año entrante se pongan las pilas.









Dicen los que saben que al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), RICARDO MEJÍA BERDEJA, le jugó en contra su mujer, sus amigos y sus patrocinadores en su intención de convertirse en candidato de Morena al gobierno de Coahuila. La señora lo ponía en ridículo en TikTok y él se dejaba (¿Recuerdan el baile de la Bellakah?). Sus amigos despiertan sospechas entre los coahuilenses, pues muchos están señalados directamente de mantener nexos con criminales (hasta narcos y asesinos convictos). Y sus patrocinadores nomás apostaban a que era el elegido de Palacio para asegurarse privilegios y contratos, pero ayer con las palabras de Mario Delgado entendieron que el negocio se acabó. Que casi se queman los amloístas con este personaje que apostó al ridículo con tal de atraer la atención de los votantes despistados.