Los Portales

Nos aseguran que, ahora que el presidente estuvo en Puebla para los funerales de Luis Miguel Barbosa, propuso que en su lugar se quedara para terminar el mandato constitucional la esposa del finado morenista, María del Rosario Orozco, para que las cosas se mantuvieran en el mismo rumbo.



***



Pero los morenistas de la entidad, e incluso el titular de Segob, Adán Augusto López, propusieron algo un poco más aterrizado: poner en el encargo a uno de los personajes más cercanos al exmandatario e incluso su operador político, el hasta ayer diputado local Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



***



Parece que al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se le agotó el crédito que tenía con el Movimiento de Regeneración Nacional y, tras 100 días de haber dejado el encargo, se dio a conocer que en su administración se gestó un esquema para desvío de recursos similar al utilizado en el caso de Odebrecht.



***



Además, las pesquisas que ahora lleva a cabo el gobierno del morenista Julio Menchaca alcanzarían a los también a otros exmandatarios priistas, así como una decena de presidentes municipales que presuntamente se habrían prestado a extraer recursos a través de empresas fachada.



***



Hablando de Hidalgo, nos cuentan que otro escándalo está a punto de reventar y tiene que ver con los negocios que hizo por allá una gran constructora que ya no está conforme con el apoyo que se le brindó supuestamente desde los equipos de una tal Carolina y un tal Rubén. Que los involucrados amenazan con llevar a la cárcel a sus antiguos aliados de negocios. ¿Será?



***



Que ayer hubo muchos festejos en Palacio Nacional y principalmente le hicieron ver a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que todo está listo para la ofensiva sin reglas ni obstáculos rumbo al 2024. “Felicitaciones a los legisladores que aprobaron el Plan B, para mí representa un fortalecimiento de la democracia, es constitucional y significa que no requerimos una democracia que utilice tantos recursos económicos”, comentó Claudia Sheinbaum. “Tiene que ver con lo que la ciudadanía está pidiendo: que no se destinen tantos recursos a organismos electorales”. Lo cierto es que los que vivimos en la capital estamos pidiendo otras cosas, como que funcione bien el Metro, que no haya tantos delincuentes sueltos ni coladeras abiertas por todos lados. Cosas más terrenales.

***

Tal y como marcan los estatutos, este jueves se llevó a cabo la renovación de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., al ser reelecto, Luis Antonio Exsome Zapata y regresaron tres cúpulas empresariales.

El nombramiento se dio en un acto de unidad, por un periodo de 12 meses más al frente de este “organismo de organismos”.

********

En ese marco, fue nombrado como nuevo director de este centro empresarial, el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz ( Canaco), Belgio Amaya Rizo, en sustitución de Eduardo Martínez.

También se eligió al nuevo comité directivo que acompañará en este tercer año de gestión al presidente reelecto y se aprobó además la inclusión de tres nuevos organismos a este CCEVB: El Consejo Metropolitano de Turismo (Cometur) encabezado por Sergio Lois Heredia; la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados A.C. (Canirac), presidida por Marcel Van Eyck; y, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Veracruz- Boca del Río A.C., a cargo de Santiago Caramés Chaparro.





***



Que el Presidente ya aplacó a Ricardo Mejía Berdeja, luego de que sorpresivamente lo bajó de su nube Mario Delgado, el líder de Morena. “Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila, porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila”, dijo el mandatario frente al que quería gobernar y ya se sentía en el cargo, y no se le hizo. Dicen los que saben que al Presidente no le gustó la esposa. “Y con mucha responsabilidad, con mucha madurez me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos, la aceptaba. Entonces, es un ejemplo Ricardo. Ya más no les voy a seguir diciendo, ya”.