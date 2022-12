Los Portales

Resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se aguantó las ganas y dijo que el intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leyva también le lleva a pensar que es un asunto para dañarlo. “El que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría que, además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones, la gente sabría”.



***



Y no dejó pasar mucho tiempo para volver a atacar desde su Palacio: “Ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que están, y lo digo con mucho respeto, Ciro y López-Dóriga y Denise Merkel, y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Loret de Mola, y además son diferencias que vienen de lejos. Porque dicen: ‘Es que se estigmatiza en las mañaneras’, que ahora se hacen las víctimas. Si yo les recordara lo que han hecho todo este grupo, que son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta un millón de pesos mensuales. Y ni que fueran lumbreras, ¿no?, ni que fueran tan inteligentes”.



***



Junto con el cierre de año, las dependencias se encuentran en proceso de renovar contrataciones de servicios, entre ellas figura la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, que este jueves 22 de diciembre dará a conocer quien será la encargada de asear sus oficinas durante todo el año.



***



Sin embargo, todo indica que hay problemas con relación a dos de las concursantes, en este caso Rollimp Servicios S.A. de C.V. y Aquaseo S.A. de C.V., y es que todo mundo se pregunta cómo hicieron para entregar la constancia 32D con opinión fiscal positiva, sin importar que sus respectivos registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran deudas pendientes por miles de pesos.



***



Ese no es el único elemento sospechoso, pues en el nicho han detectado que el total de colaboradores registrados en el organismo que lidera Zoé Robledo, tampoco concuerda con el número de constancias DC2, DC3 y DC4, que ambas compañías mostraron para sustentar la capacitación de sus trabajadores. ¿Habrán recurrido a documentación falsa? Es tarea de las autoridades brindar respuesta.



***



Tras siete meses como director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos, no ha logrado mejorar el servicio que se da a los habitantes del estado gobernado por Mauricio Kuri. Los usuarios siguen esperando cambios efectivos en la operatividad del transporte público, pues hasta ahora la primera fase del nuevo modelo que se iba a implementar ha dejado inconformidad y largas filas de pasajeros que a diario usan esas unidades para llegar a sus trabajos y hogares.

***

Desde que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró en un conocido programa de la televisión de los veracruzanos que no descartaba el año entrante pedir licencia para buscar consolidar la transformación del país, las especulaciones han comenzado.



Sobre todo porque las últimas dos veces que se presentó una situación similar fue el secretario de Gobierno en turno quien asumió la vacante.



****



Así sucedió con Dante Delgado Rannauro, quien completó el mandato de Fernando Gutiérrez Barrios y luego con Flavino Ríos Alvarado cuando Javier Duarte salió del estado en calidad de prófugo de la justicia.



Tal vez sea por eso que en días recientes el actual titular de Segob, Éric Cisneros Burgos, ha sido objeto de ataques mediáticos y acusaciones de que según lo investiga la DEA. Mientras hacen sus apuestas el funcionario acompañó al mandatario estatal a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y homólogos de la región sur-sureste del país.









****



Organismos nacionales e incluso internacionales de Derechos Humanos alistan un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que cese los ataques contra los medios de comunicación y quienes ejercen el periodismo en México, cuya labor está incluso consagrada en la Constitución. Lo anterior porque según el organismo Reporteros Sin Fronteras, por cuarto año consecutivo el país encabeza la lista de los más peligrosos para los periodistas que a diario “son víctimas del crimen organizado, la inacción del Gobierno de protegerlos y la precariedad de la profesión”; claro ejemplo lo ocurrido la semana pasada contra CIRO GÓMEZ LEYVA, quien en la mañanera de este lunes fue nuevamente señalado como adversario de su administración.