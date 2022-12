Los Portales

La pregunta que despertó: ¿Quiere una nueva Constitución? “Por eso hablo yo de que lo que estamos haciendo debemos llamarle, y es mi propuesta, Humanismo Mexicano, porque nuestra historia es excepcional, es muy fecunda. Con todo respeto, no es fácil que en otros países haya Hidalgos, haya Morelos, haya Juárez, haya Villas, haya Zapatas, se encuentren Maderos, Lázaro Cárdenas, o sea, no hay, con todo respeto”. Que la lectura fue que andaba desatado diciendo muchas incoherencias.



***



En las últimas semanas, tanto el presidente López Obrador, como el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, han destacado el trabajo de la 4T para combatir el huachicoleo, pues, según sus datos, se han ahorrado más de 231 mil millones de pesos con la lucha emprendida para erradicar este delito. No obstante, de acuerdo con documentos publicados por Pemex, de Octavio Romero Oropeza, las pérdidas por el robo de combustible se fijan todavía en 14 mil 243 millones de pesos, lo que representa un aumento de 196 por ciento si se compara con las del año anterior. Por si fuera poco, se cree que por cada gasolinera instalada legalmente en el país, existen aproximadamente dos puntos de venta ilegal de combustible.



***



Las cámaras empresariales en diversos estados se acercaron ya con sus respectivos gobernantes para discutir el regreso de diversas medidas sanitarias por el aumento de contagios de Covid-19. Por ejemplo, en estados como Puebla, de Sergio Salomón, y Querétaro, de Mauricio Kuri, no solo acompañaron que el uso de cubrebocas sea obligatorio en espacios cerrados, sino que alistarían nuevamente una reducción de aforos, el uso de sanitizantes e incluso algunos horarios escalonados con tal de evitar una eventual vuelta al confinamiento.



***



Que al conseguir altos niveles de sostenibilidad a lo largo de su cadena de valor y modelo de negocio, Arca Continental fue reconocida como integrante del Dow Jones Sustainability Index para América Latina (MILA) por cuarto año consecutivo y ratificada como una de las empresas con mejor desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo.



***



La embotelladora regiomontana, una de las aliadas de Coca-Cola más importantes a nivel internacional, se posicionó dentro de las 10 empresas con mejor evaluación dentro de las distintas esferas consideradas por el Corporate Sustainability Assessment (CSA), que elabora Standard & Poors (S&P).

***

****************

Varios secretarios del gabinete estatal, así como diputados locales echaron la “casa por la

ventana” en sus respectivos convivios de Navidad.

Por ejemplo, en la Legislatura festejaron la llegada de la temporada decembrina bailando al ritmo

de Nelson Kanzela.

Mientras que en la SEV el titular Zenyazen Escobar García llevó a la posada magisterial a la banda

Kumbia Kings, para hacer más alegre la reunión.



*************

Atrás no se quiso quedar el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, quien para amenizar la fiesta de los empleados de Sefiplan contrató el Súper Show de Los Vaskez para bailar hasta altas horas de la madrugada.

Festejos que distan del brindis que tuvo Segob y que se realizó en Palacio de Gobierno, en donde el secretario Eric Cisneros brindó con sidra y tortas del Borrego de Córdoba, tal y como mandatan los principios de la Cuatroté.









****



Que el Presidente de México generó muchas dudas con sus palabras: “En una ocasión o en varias ocasiones he dicho que, si hablábamos de la Cuarta Transformación, lo que correspondía era convocar a un Constituyente para tener una nueva Constitución. Y analizamos la situación y llegamos a la conclusión de que nos iba a significar mucha confrontación, que íbamos a perder el tiempo y que lo mejor era mantener vigente la Constitución del 17 que en su espíritu es una Constitución de avanzada. No olvidemos que esa Constitución surge del primer movimiento social, la primera revolución social en el mundo en el siglo XX, una revolución también excepcional, extraordinaria. Por eso nuestro país es único”.