Los Portales

Que llegará nada menos que el saliente ministro Arturo Zaldívar, quien tendría en la CDNH su siguiente parada antes de caer finalmente en la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz. No era casualidad, dicen, que el todavía presidente de la Corte ande haciendo tik toks, y de pronto sea feminista, proaborto, etcétera.



***



Con el fallecimiento de Miguel Barbosa se esfumaron aspiraciones políticas de funcionarios que se habían autonombrado "corcholatas morenistas” para contender por el gobierno de Puebla. Es el caso del secretario de Salud, José Antonio Martínez García, y la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo; ahora el nombre que empieza a sonar como posible candidato es el del primo del exmandatario, Julio Miguel Huerta Gómez, y quien recientemente fue nombrado secretario de Gobernación en sustitución de Ana Lucía Hill Mayoral.



***



Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador dice casi a diario que respeta la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos y que no le gusta la injerencia en los asuntos políticos de otros países, en la realidad su política exterior dista mucho de ser

respetuosa.



***



Con la crisis política que vive actualmente Perú, el discurso de este gobierno ha sido de absoluto involucramiento y ataques contra la actual mandataria Dina Boluarte; es más, tal es la participación mexicana en el asunto que el embajador de México en suelo peruano, Pablo Monroy Conesa, fue declarado por aquel país como persona “non grata” por las reiteradas expresiones “que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos”.



***



Por cierto, ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que durante el sexenio del panista Felipe Calderón fue expulsado del país el cantante francés-español Manu Chao, José Manuel Chao, quien fue declarado persona "non grata" por una declaración sobre los hechos ocurridos en Atenco. “El artículo 33 constitucional, específicamente el párrafo segundo, ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional”.



***



“Y se sienten agredidos y ahí están los abajofirmantes, puro periodista del régimen diciendo de que yo polarizo. No, politizo, y lo voy a seguir haciendo en bien del pueblo, porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos del hampa del periodismo. Es la información al pueblo, es un derecho constitucional el derecho a la información, cómo se los vamos a dejar a ellos”, fue la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al desplegado firmado por decenas de editores, columnistas, locutores y reporteros mexicanos, en el que piden al mandatario controlar su ira y que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos.



Como un fantasma navideño, un fuerte susurro se pasea por los pasillos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Rosario Piedra Ibarra: que desde Palacio Nacional ya se tomó la decisión de no respaldarla en los conflictos en que un día y otro también se mete la ombudsperson, ya que ahí viene el relevo.