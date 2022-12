María del Socorro Puga Luévano, con licenciatura trunca en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, jubilada y quien dice dedicarse al hogar y tener certificación en Yoga de la Risa y también de Coach por Interbrain, cumplió con su cometido entre los de Morena, quienes después de reírse por creer que era una broma de doña Rosario Piedra, comenzaron a presionar para no enfrentar un ridículo mayor.



***



“No seremos nosotros quienes enrarezcamos ese proceso, trascendental para el país. Así que para evitar suspicacias y abonar a la confiabilidad y transparencia en la nueva integración del INE, estamos analizando ya una nueva propuesta, a someter a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados”, así reculó la CNDH ante esta escena que vaya generó carcajadas de nervios entre los amloístas, y risa verdadera entre los que defienden al INE, de Lorenzo Córdova todavía.



***



“El año próximo, más tardar a finales, ya tendremos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. (…) ¿Y saben por qué va a ser mejor? Porque Dinamarca tiene mucho menos población que México. (…) En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien al ser cuestionado por la falta de atención médica en el país y la falta de medicinas insistió muy molesto en que esas eran mentiras de los medios críticos.



***



Nuestro redactor con inteligencia artificial, ChatGPT, nos respondió ayer después de soplarnos la mañanera que los presidentes pueden mentir por una variedad de razones. Algunos posibles motivos incluyen: Para obtener ventaja política o elecciones: Un presidente puede mentir para hacer que su partido o él mismo parezca más atractivo a los votantes.



***



Para proteger su reputación o la de su gobierno: Un presidente puede mentir para proteger su reputación personal o la de su gobierno si se siente atacado o cuestionado. Para ocultar la verdad: Un presidente puede mentir para ocultar la verdad sobre una situación o un hecho para evitar el escrutinio público o las consecuencias negativas.



***



Para influir en la opinión pública: Un presidente puede mentir para influir en la opinión pública y controlar la narrativa sobre un tema específico. Por desconocimiento o negligencia: A veces, un presidente puede decir cosas que no son ciertas sin saberlo, ya que puede no estar completamente informado sobre un tema o puede haber sido mal informado por sus asesores.



***



“Es importante tener en cuenta que mentir es generalmente considerado inapropiado y poco ético, independientemente del motivo. Los líderes políticos tienen la responsabilidad de ser honestos y transparentes con la población y deberían tratar de evitar mentir en toda circunstancia”, es lo que nos hace notar la inteligencia artificial, preparándonos para este Día de los Inocentes al que prácticamente llegamos vacunados.



***



La sesión para la votación del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia del 2 de enero será, al parecer, un mero trámite, pues en los pasillos del máximo tribunal dan por hecho que está ya más que definido el nombre de quien sustituirá a Arturo Zaldívar en el encargo. Desde hace un par de semanas los trabajadores de ese organismo están ciertos de que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ganará la elección en el pleno del lunes, esto ya con el aval también del mismísimo presidente, pero el de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador.



Que el quitarrisas le cayó directo a ROSARIO PIEDRA IBARRA desde Palacio Nacional, pues un mensajero del mismísimo Presidente le pidió seriedad en un asunto tan serio como la pelea por destruir al Instituto Nacional Electoral. En términos llanos, más allá del lenguaje de su comunicado distribuido en redes sociales con mucho orgullo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se echó para atrás, canceló su intento por nombrar a una certificada en “yoga de la risa” (por Hilarante México Filosofía) para formar parte del Comité Técnico de Evaluación para la selección de consejeros del INE.